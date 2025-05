Mire criminali sul progetto ponte, Salvini convoca gli esperti antimafia

Dopo che il procuratore D'Amato ha evidenziato il pericolo d'infiltrazioni mafiose, il ministro ha deciso di prendere l'iniziativa

Possibili infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e in grande opere come il ponte sullo Stretto. Se il procuratore capo della Repubblica di Messina, Antonio D’Amato, ha lanciato l’allarme durante un convegno sul giudice Livatino, il ministro Matteo Salvini invita a non essere disfattisti. E rilancia, invitando gli esperti antimafia.

Questa la nota del ministero: “Su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è convocata per lunedì 19 maggio al Mit una riunione finalizzata ad approfondire tutti gli aspetti connessi alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. E a esaminare le iniziative da attivare prima dell’avvio delle cantierizzazioni anticipate dell’opera, in considerazione dell’ormai imminente iscrizione dei relativi atti all’ordine del giorno del Cipess. La riunione si svolgerà alla presenza del ministro”.

Lunedì si attende inoltre il decreto Infrastrutture, che tocca pure il tema ponte. E, secondo indiscrezioni, non è più previsto che la società Stretto di Messina divenga stazione appaltante.

