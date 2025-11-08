Mister Romano alla vigilia della Vibonese: “La squadra ha voglia di riscatto”

Conferenza stampa pre partita per l’allenatore del Messina che annuncia i tesseramenti del portiere Giangregorio e l'esterno Ruffino

MESSINA – Conferenza stampa per mister Giuseppe Romano, a moderarla il nuovo addetto stampa Roberta Casagrande, volto giovane e femminile come fortemente voluto dalla nuova proprietà. Durante la conferenza stampa sono stati anche annunciati i primi due innesti: il portiere Matteo Giangregorio, classe 2006, e l’esterno Ranieri Ruffino.

Il mister ha esordito su come la squadra ha preso la recente sconfitta contro la Nissa: “La squadra ci arriva con la voglia di riscatto, domenica abbiamo avuto battuta di arresto contro una squadra forte e organizzata per vincere il torneo. Noi abbiamo lavorato bene in settimana, siamo consapevoli che affrontiamo domenica una squadra forte e noi dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo e risalire la china. Siamo consapevoli e abbiamo parlato con lo staff di quello che ci serve per uscire da questa situazione. Non era facile pensare che in brevissimo tempo avremmo debellato questo handicap, la squadra sta facendo bene. Ma per salvarci servono rinforzi e serve fare di fatto un campionato di alta classifica con oltre cinquanta punti”.

Riguardo in particolare la sfida contro la Vibonese ha aggiunto: “Sarà una partita aperta e difficilissima, la Vibonese ha un organico importante e negli ultimi anni ha fatto campionati importanti e vorranno riscattarsi anche loro dalle due sconfitte consecutive. I dubbi di formazioni ce l’ho tutta la settimana, ci sono ragazzi che si allenano bene e non mi mettono in una situazione facile di scelta. Settimana scorsa avevo visto bene Fravola e Saverino che poi sono partiti titolari. Chi risponde bene in settimana, mi crea difficoltà e mi mette il dubbio bene, chi si allena male mi facilita il compito di non farlo giocare. Per domani ho ancora due/tre dubbi che devo sciogliere”.

Problemi in attacco come si muove la società sul mercato?

“Queste domande – spiega il mister – dovreste farle alla società. Loro sono attenti al mercato ma non è facile reperire giocatori pronti perché sono vincolati ad altre società. Il direttore sportivo si sta muovendo per fare qualche operazione e come abbiamo detto prendere calciatori svincolati non è semplice perché dobbiamo metterli a posto e non è semplice si rischia di prenderli e farsi male in questo periodo. Dobbiamo essere bravi a valutare bene i profili da mettere dentro e che possano fare al caso nostro”.

Due pero sono stati tesserati e probabilmente saranno tra i convocati. Il portiere classe 2006 Matteo Giangregorio e Ranieri Ruffino che si allena col gruppo dall’inizio. “Il portiere – dice Romano – viene dal settore giovanile del Benevento. Affidabile e classe 2006 con buone prospettive e ci dà possibilità per il fattore under. Abbiamo tre portieri affidabili per la categoria, un valore aggiunto Giangregorio in quanto under, non che Sorrentino e Paduano siano da scartare. Per quanto riguarda l’esterno Ranieri Ruffino viene da Ragusa dove ha fatto un buon campionato, ci dà possibilità di avere in organico sempre più possibilità e disponibilità. Non avendo fatto preparazione possiamo avere difficoltà e quindi meglio avere più giocatori disponibili Per tutte le operazioni che potremmo fare in futuro abbiamo delle idee e dobbiamo prendere i profili giusti”.