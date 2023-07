Modica: "Al Messina serve disciplina, anche dalla società, per avere successo" VIDEO - Tempostretto

Presentato il nuovo staff. Il direttore operativo Angelo Costa ha detto: "Daremo risposte ai tifosi, con collaborazione e tempo faremo il merchandising"

servizio di Simone Milioti, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Seconda conferenza stampa del Messina allo scopo di far conoscere tutto il nuovo staff tecnico, a presentare quelli che saranno i suoi più stretti collaboratori ci pensa direttamente il mister Giacomo Modica, che avrà in Emanuele Ferraro il suo vice e in Mauro Manganaro l’allenatore dei portieri. Resta, lo stesso dell’anno scorso, il preparatore atletico Filadelfio Ristuccia, unico assente alla presentazione che si è tenuta in un noto bar di Piazza Duomo venerdì mattina.

Nei prossimi giorni il Messina partirà per San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove effettuerà il ritiro. Il ds Roma continua il suo lavoro ma il nuovo allenatore fa sapere che “riguardo ai giocatori ancora sotto contratto sono del Messina a tutti gli effetti, chi non ha voglia può andare via. Dobbiamo provare a essere organizzati, negli scorsi anni chi arrivava primo parlava e non va bene, disciplinati avremo più possibilità di successo. Dobbiamo essere seri e portare i tifosi al campo, facendogli vedere che sudiamo la maglia”.

Le dichiarazioni dei nuovi membri dello staff

Spazio anche per i due nuovi dirigenti Angelo Costa, che sarà direttore operativo, e Fernando Cammarata, nuovo team manager. Costa presentatosi si è detto “fiero orgoglioso di far parte di questa società, è squadra più rappresentativa della Lega Pro, e sono pronto a far bene e dare il mio contributo. Daremo risposte affinché i tifosi possano sempre più avvicinarsi. Posso confermare che Givova sarà sponsor tecnico, il discorso maglie lo andremo ad affrontare preso, mentre sullo store e merchandising abbiamo bisogno di più tempo ma io l’ho sempre fatto e con collaborazione e tempo lo faremo anche qui”.

Fernando Cammarata, nuovo team manager, ha dichiarato: “Messina città bellissima e la squadra è una tra le più importanti, svolgerà il mio ruolo con cuore e passione”. “Per me è un grandissimo onore rappresentare questa città e questi colori. Col mister – dice Emanuele Ferraro – ci siamo capiti subito con una semplice chiacchierata. Poi è ovvio che dove uno nasce cerca sempre di mettere qualcosa in più come sarà per me”. Emozione e non solo provata anche da Mauro Manganaro: “Tornare mi provoca emozione e una grande gioia, ancora di più è farlo di nuovo con mister Modica che per me è più che un allenatore. Non vedo l’ora di condividere questa gioia con i tifosi”.

Staff Acr Messina 2023/2024

Prima squadra

Allenatore: Giacomo Modica

Allenatore in seconda: Emanuele Ferraro

Preparatore portieri: Mauro Manganaro

Preparatore atletico: Filadelfio Ristuccia

Match analyst: Piero Giacalone

Magazziniere: Giovanni Cirino

Area tecnica

Direttore sportivo: Domenico Roma

Team Manager: Fernando Cammarata

Società

Direttore operativo: Angelo Costa

Segretario generale: Alessandro Failla

Comunicazione: Davide Gambale

Delegato Sicurezza: Ciuseppe Bellantoni

Support Liason Officer: Maurizio Mantineo

Area medico/sanitaria

Medici responsabili: Antonino Puglisi, Domenico Fugazzotto, Francesco Mento (medico sociale)

Fisioterapista: Andrea Calimeri. Massofisioterapisti: Carmelo Cutroneo, Maurizio Numa

