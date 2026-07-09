 Quasi 5 kg di droga, messinese arrestata a Marsala

Quasi 5 kg di droga, messinese arrestata a Marsala

Redazione

Quasi 5 kg di droga, messinese arrestata a Marsala

giovedì 09 Luglio 2026 - 12:00

La donna aveva con sé 3,6 kg di cocaina e oltre 1 kg di eroina

Un grosso carico di sostanze stupefacenti è stato intercettato lungo le strade che conducono a Marsala. Il personale della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato marsalese ha fermato una donna di origini messinesi, adesso dietro le sbarre con l’accusa di agire come staffetta per il trasporto della droga.

I dettagli emersi parlano di un bottino dal valore di mercato stimato intorno ai 400mila euro. All’interno del bagagliaio della vettura, i poliziotti hanno trovato tre chili e 600 grammi di cocaina e uno di eroina. L’alt al veicolo, che viaggiava in totale solitudine alle prime luci del mattino, è scattato a causa di un’andatura insolita e incerta che ha subito attirato l’attenzione delle pattuglie. A far scattare un’ispezione approfondita del mezzo sono stati i riscontri emersi dai terminali della sala operativa, che hanno evidenziato come la conducente avesse già alle spalle una segnalazione per porto abusivo di armi. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo l’istanza della Procura della Repubblica, ha già confermato il provvedimento restrittivo, disponendo la custodia in carcere.

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