 Mortelle. Gommone in balia delle correnti, cinque diportisti salvati dalla Polizia

Mortelle. Gommone in balia delle correnti, cinque diportisti salvati dalla Polizia

Redazione

Mortelle. Gommone in balia delle correnti, cinque diportisti salvati dalla Polizia

giovedì 09 Luglio 2026 - 11:00

Nove multe, invece, per navigazione e ormeggio sotto costa

Proseguono i servizi della Polizia di Stato a bordo di acquascooter lungo il litorale di Messina e della provincia, predisposti per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Costante è infatti, nel periodo estivo, l’attento pattugliamento delle coste della città peloritana e delle località balneari maggiormente frequentate. In pochi giorni sono già 220 le persone e 43 i natanti sottoposti a verifica, 17 le strutture di balneazione controllate.

Dai controlli dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua a Messina, Patti e Capo d’Orlando sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni ammnistrative in nove casi: frequenti le sanzioni per navigazione e ormeggio sotto costa e mancanza di documenti di bordo.

L’intervento dei poliziotti della Squadra Nautica della Questura di Messina si è rivelato decisivo per cinque diportisti che, nello specchio di mare di Mortelle, si sono trovati improvvisamente in difficoltà a bordo di un gommone. Trascinato dalla corrente alla deriva a causa di un’avaria al motore, il mezzo è stato agganciato e trainato in acque sicure per il successivo ancoraggio in sicurezza.

I controlli e le attività di pattugliamento degli acquascooter della Polizia di Stato proseguiranno per tutta l’estate.

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