Monforte San Giorgio. 70mila euro per illuminazione e contrastare abbandono rifiuti

Il finanziamento arriva dalla Protezione Civile regionale

MONFORTE SAN GIORGIO – Finanziamento da 70.000 euro per il Comune di Monforte San Giorgio. Si tratta di somme stanziate dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, a seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la cittadina dal 22 al 27 novembre 2022 e il 3 dicembre 2022.

Le somme, spiega l’Amministrazione, saranno utilizzate per ripristinare gli impianti di illuminazione pubblica. In particolare, si interverrà nelle aree ex Asi/IRSAP situate nella zona costiera di Monforte. L’obiettivo, oltre a garantire la sicurezza pubblica, è quello di contrastare l’abbandono di rifiuti in quella sezione del Comune.

«Mettere in sicurezza e nuovamente in funzione l’impianto esistente -si legge in una nota- potrà certamente apportare non poche migliorie ad un contesto martoriato e vessato dall’incuria e dall’inciviltà. Non soltanto perché migliorerà la sicurezza per gli utenti che attraversano la zona in orario serale e notturno. Il ripristino dell’illuminazione, infatti, potrà essere anche un significativo deterrente per contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti di ogni tipo che sta sempre più trasformando la zona in questione in una vera e propria discarica a cielo aperto».