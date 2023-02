Monocicli, giocoleria e dolci tipici: la festa di Villa Dante ha chiuso il carnevale - Tempostretto

Acrobati ed equilibristi internazionali hanno animato l'area di fronte a tanti bambini. Con loro anche la degustazione di dolci tipici dell'Antonello

MESSINA – Con la festa a Villa Dante e lo spettacolo “Crazy Dreams Cir-cus”, si è chiuso il carnevale messinese. Nel pomeriggio di martedì 21 febbraio si sono alternati alcuni artisti internazionali, performers dell’arte circense, che di fronte ai tanti bambini e ai messinesi che hanno partecipato all’evento si sono esibiti i diverse specialità.

Tra monocicli e giocoleria

Ci sono stati gli acrobati Davide Masi, in arte Mister David, Francisco Rojas in arte Mister Divynetz, e Andreanne Thiboutot. Masi, specialista di equilibrismo su monociclo, attrezzi instabili e rullo oscillante, si è esibito in numeri di cabaret e performance di giocoleria; il cileno Rojas ha proposto una performance mista di processi tecnici, di fusione tra se stesso e l’estensione del suo corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e gira nello scenario a 360°, eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche e di ballo sorprendenti; mentre, la canadese Andrèanne elegante, disinvolta e spensierata ha offerto uno spettacolo romantico di hula hoop. E con loro anche la degustazione di dolci tipici del Carnevale realizzati dagli studenti dell’Istituto Antonello.