Montagnareale, cane anti droga incastra giovane pusher

Il fiuto di Kent ha spedito ai domiciliari un 26enne trovato con 220 grammi di hashish e marijuana

Montagnareale – Ha 26 anni il giovane arrestato dalla Polizia durante un controllo effettuato nel fine settimana nell’ambito dei servizi speciali anti droga disposti dal Questore di Messina Annino Gargano.

A incastrarlo è stato il fiuto del cane anti droga Kent che ha puntato il ragazzo. Prima di essere fermato dagli agenti, il ventiseienne ha provato a scappare e disfarsi di un involucro, gettandolo nelle campagne vicine. La busta è però stata recuperata dai poliziotti che vi hanno trovato 11 grammi di hashish già confezionato in dosi.

A quel punto è stato impossibile per lui evitare la perquisizione personale e a casa, dove sono stati trovate e sequestrate ulteriori dosi di stupefacenti, 220 grammi in totale tra hashish e marijuana. La sostanza è stata sequestrata mentre per il ragazzo è scattato l’arresto. Il giudice di Patti gli ha concesso i domiciliari.