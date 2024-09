Mortelle. MessinAttiva ripulisce la spiaggia tra le Dune e l’ex lido Aosta

Domenica 22 settembre, iniziativa aperta a chiunque

Anche quest’anno MessinAttiva partecipa al “World Cleanup Day”, Giornata mondiale della pulizia, che si svolgerà dal 20 al 29 settembre.

L’attività è stata inserita nel “Planet Heroes”, “Eroi del pianeta” e programmata per domenica 22 settembre, a partire dalle 10:30 in via Giacomo Rotondo, Mortelle, nella spiaggia tra il villaggio “Le Dune” e l’ex lido “Brigata Aosta” (qui le info Maps).

Queste manifestazioni comunitarie non solo uniscono i paesi, ma generano anche un forte impatto sia sui social che nelle molte città che decidono di partecipare. La Giornata mondiale della pulizia rappresenta la più grande azione civica a livello mondiale, coinvolgendo oltre 191 paesi nella lotta contro la crisi globale dei rifiuti e quindi aiutando a sensibilizzare sull’importante tematica.

Per il quarto anno di fila, MessinAttiva contribuisce a questa causa per il bene comune, un’iniziativa che nasce dal basso e non ricerca alcun tornaconto.

Per partecipare, non è necessaria altro che una profonda passione per il proprio territorio e la volontà di apportare modifiche positive intorno.