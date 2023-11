Moschella: "Il Cus Messina un modello tecnicamente fallimentare" - Tempostretto

Il candidato a rettore risponde in merito alla nota del liquidatore Nino Micali

MESSINA – Il professore e candidato a rettore Giovanni Moschella replica alla nota del liquidatore Nino Micali sul Cus Messina. Quest’ultimo, a sua volta, aveva replicato alle affermazioni dell’ex prorettore vicario durante l’intervento all’incontro “Messina città universitaria”, organizzato da Tempostretto.

Alcuni giorni fa Micali ha ottenuto l’omologa al concordato da parte del Tribunale, con un provvedimento che accoglie in gran parte le sue ragioni.

“Sul Cus ribadisco quanto ho sostenuto nel mio intervento”

Scrive Moschella: “Ribadisco, senza alcuna tema di smentita, quanto sostenuto nel mio intervento del 16 novembre: essendo in stato di liquidazione, il Cus Messina costituisce un modello “tecnicamente” fallimentare. Anche per questo il signor Nino Micali, che ne è stato presidente, è certamente la persona meno indicata per poter dispensare a chicchessia suggerimenti in materia di conti e di gestione”.