Mountain bike, Rocca di Buticari. Domenica la prova, ecco il programma - Tempostretto

Sabato pomeriggio prevista la prova del percorso, mentre domenica nell'ordine le gare dei master, esordienti, allievi e infine juniore, under 23 ed élite

NIZZA DI SICILIA – Occasione di quelle davvero importanti per la mountain bike giovanile e per lo sport in generale che vedrà protagonista Nizza di Sicilia domenica 19 marzo. In questa data infatti si terrà la seconda edizione della Xco Rocca di Buticari che non mancherà di entusiasmare la vasta platea di praticanti della mountain bike con un occhio di riguardo all’ambito giovanile con l’approdo del circuito “Xco Borbonica Cup”.

Si annuncia un grande afflusso di partecipanti, a riprova delle note capacità organizzative dell’Asd Bike 1275 presieduta da Syria Magro. Un evento che vede interessato il territorio e che l’amministrazione locale ha come obiettivo strategico il turismo abbinato con l’evento sportivo in sé come intende sottolineare il sindaco Natale Briguglio: “Un grazie va all’Asd Bike 1275 e ad Angelo Parisi che è un nostro punto di riferimento per lo sport nizzardo locale. Eventi come questi sono un volano per la nostra amministrazione perchè il 19 marzo ci saranno tante persone e li accoglieremo nel miglior modo. Siamo ben lieti e felici di essere coinvolti in questo circuito nazionale nell’intento di continuare a far crescere questa manifestazione. La Rocca di Buticari si trova all’interno del parco suburbano ed è un fiore all’occhiello del nostro comprensorio. Abbiamo piena fiducia nel valore promozionale dell’evento ed è un piacere mostrare la nostra rocca nel suo massimo splendore ai partecipanti”.

Il programma della “II Rocca di Buticari”

Ci saranno due percorsi: uno per esordienti-allievi di 3,2 chilometri (140 metri di dislivello) e un altro per amatori, juniores, under 23 ed élite allungato a 4 chilometri (190 metri di dislivello) da ripetere più volte. Verranno premiati i primi cinque di ogni categoria sia agonisti che amatori.

Sabato 18 marzo

Ore 14 – 16 prove libere del percorso

Ore 15 conferenza stampa di presentazione

Ore 16 – 19 verifica tessere e consegna numeri di gara presso il campo di tiro a volo in contrada Agone

Domenica 19 marzo

Ore 9 partenza gara master M/F

Ore 10:15 premiazione gara master M/F

Ore 10:30 partenza gara esordienti primo e secondo anno M/F

Ore 11:30 premiazioni gara esordienti primo e secondo anno M/

Ore 11:45 partenza gara allievi primo e secondo anno M/F

Ore 12:45 premiazioni gara allievi primo e secondo anno M/F

Ore 13:00 partenza gara juniores, under 23 ed élite M/F

Ore 14:15 premiazioni gara juniores, under 23 ed élite M/F