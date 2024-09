Movida a Messina, “sulla riviera nord non si dorme”

Una cittadina: "Perché nessuno controlla i decibel?"

MESSINA – Ancora sulla movida a Messina. Ci scrive di nuovo una cittadina: “Non si dorme fino alle 2.30, o alle 3, per la musica assordante dei locali a Pace. Ma anche a Paradiso e Contemplazione”. E ancora: “Al Giardino Corallo, alle 24, la musica s’interrompe per rispettare il riposo notturno dei residenti. Nella riviera nord, forse, non vi sono residenti… Così pare. Ed è oscena questa diversa politica attuata del “rispetto”. Ancora a settembre. E tutta l’estate. Se chiami la polizia o i carabinieri ti dicono che non possono fare nulla, vista l’ordinanza (Per le serate danzanti dalle 21 alle 2.30). Bisognerebbe organizzare nottate con amplificatori e stesso genere di musica sotto casa del sindaco, dal martedì alla domenica. Invece ci si arrende a questo vivere incivile autorizzato. Solo il lunedì tutto tace”.

Lo ribadiamo, in relazione alle parole della cittadina: non siamo contro il divertimento. Bisognerebbe “solo” far rispettare le regole: non c’è un controllo costante, salvo smentite, dei decibel nella zona nord e (non solo) di Messina. Ci ha detto una signora di recente: “L’anno scorso l’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha fatto un controllo, in merito ai decibel, e vorremmo conoscerne l’esito. Come condominio, abbiamo presentato una richiesta d’accesso agli atti. In generale, lo ribadisco, l’appello è a divertirsi e, per quanto riguarda i gestori, a lavorare senza disturbare nessuno. Insonorizzare i locali, mettere gli altoparlanti lato mare, non esagerare con il volume, fare dei controlli costanti: tutto questo è possibile. E si chiama civiltà”.

Cosa prevede l’ordinanza

In base all’ordinanza del sindaco Basile, “è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dal martedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 00.30″. E ancora: dal martedì alla domenica, “per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di pubblica sicurezza ex art. 68 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.30. Dal martedì alla domenica rimane consentita la musica di sottofondo in tutti i pubblici esercizi”. Una musica che non dia disturbo.

I locali in regola

I locali in possesso di licenza di pubblica sicurezza, per poter organizzare serate danzanti, sono “Blue Sky” (in via Francesco Cilea), “Tarea Beach” (via Consolare Pompea 1045), “Mun” (via Consolare Pompea), “Cabiria” (via Consolare Pompea n. 477) e lido “La punta” (via Fortino, Capo Peloro).

