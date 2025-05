Movida nella zona nord, Finocchiaro: “Si comincia malissimo”

L'assessore ha ricevuto segnalazioni di musica ad alto volume da parte dei lidi. In vista dell'estate il tema rimane caldo a Messina

MESSINA – “Cominciano le segnalazioni su alcuni lidi della zona nord che non si attengono all’ordinanza vigente e alle leggi in materia di quiete pubblica. Il pomeriggio si può fare musica di sottofondo con il solo impianto base. Tutto il resto è vietato. Ricordo inoltre ai titolari che va rispettata pure la capienza massima di presenze per il rispetto delle leggi e soprattutto della sicurezza”. A scrivere così su Facebook è l’assessore comunale Massimo Finocchiaro, con delega al Commercio e alle Attività produttive.

Mettere musica assordante di pomeriggio non rientra nelle regole. E di fatto il tema Movida, in vista dell’estate, rimane caldo a Messina. Di recente, così si espresso in commissione l’assessore: “Dobbiamo lavorare insieme ed è necessario che chi ha licenza di pubblico spettacolo comprenda che la sicurezza e l’ordine pubblico va mantenuto anche nelle aree immediatamente esterne alla propria attività. Chiediamo maggiore consapevolezza da parte di tutti e più responsabilità sotto ogni profilo. Chiediamo pure che i gestori ci aiutino e ci siano vicini”.

Due ordinanze nel 2024 contro la mala movida

In ogni caso, l’esigenza fondamentale è quella di rispettare le regole. Come abbiamo scritto, i locali in possesso di licenza di pubblica sicurezza, per poter organizzare serate danzanti, nel 2024, erano questi: “Blue Sky” (in via Francesco Cilea), “Tarea Beach” (via Consolare Pompea 1045), “Mun” (via Consolare Pompea), “Cabiria” (via Consolare Pompea n. 477) e lido “La punta” (via Fortino, Capo Peloro).

Due le ordinanze nel 2024. Così in quella del 31 maggio:

Lunedì non è consentita alcuna attività musicale;

– Dal martedì alla domenica, “per i pubblici esercizi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 00.30 del giorno seguente (con l’ordinanza fino all’una);

– Dal martedì alla domenica, “per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di pubblica sicurezza ex art. 68 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.30” (con la nuova ordinanza fino alle 3);

– Dal martedì alla domenica rimane consentita la musica di sottofondo che non rechi disturbo in tutti i pubblici esercizi. E nell’ordinanza del 17 luglio 2024, con maggiori divieti per la vendita di alcolici, rispetto alla precedente, si introduceva di nuovo il karaoke ma con accorgimenti: i locali nel centro storico e nei luoghi cittadini di pregio architettonico e culturale potranno proporre il karaoke ma solo all’interno dei locali, a porte e finestre chiuse, quindi non dehors. In ogni caso, gli esercenti devono garantire che i locali siano insonorizzati ed essere muniti di apposita perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, attestante la valutazione di impatto acustico nel rispetto dei limiti di legge e regolamenti vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; mentre i locali insistenti lungo i litorali nord e sud della città e nelle zone collinari è consentito il karaoke all’interno della perimetrazione del locale, sempre e comunque secondo quanto stabilito nella perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, senza diversa amplificazione.