Muay Thai. Kevin Sciuto è il “King of Sicily”, sconfitto lo spagnolo Torrera

Al PalaMili buona partecipazione fin dagli incontri dei più giovani dalla mattina. Il quadrandolare in programma se lo aggiudica Saraceno (Team Ruggieri)

MESSINA – A conclusione di una bella giornata di sport al PalaMili si è tenuto l’incontro di Muay Thai tra il messinese Kevin Sciuto e lo sfidante spagnolo Adrian Torrera. Al termine di un match molto bello ed equilibrato il lottatore di casa ha alzato il trofeo davanti al proprio pubblico. Prossimi appuntamenti per Kevin la partenza per la Thailandia, nella giornata di mercoledì insieme al maestro Saro Presti. Nella patria della disciplina che pratica resterà fino a poco prima di Natale, un viaggio per proseguire la sua preparazione e approfondire la conoscenza dell’arte marziale.

La giornata al PalaMili

Domenica la giornata al PalaMili si è aperta con i giovanissimi lottatori che hanno calcato il ring. Una grande partecipazione con tante palestre presenti e tanto entusiasmo tra i partecipanti. Il quadrangolare con in palio un montepremi di mille euro è andato a Salvo Saraceno (Team Ruggieri), sconfitti Badr Gazi (Golden Fighter), Salvatore Piacentino (Team Athena) e Angelo Flamingo (Team Dinamita). Durante la serata è stato anche ricordato lo scomparso maestro Eliseo Scarcella, un momento molto sentito dalla comunità messinese e da tutti quelli che praticano le discipline marziali.