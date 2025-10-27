Acr Messina. Munaò: “In attesa di un contatto”

Ha svolto il ruolo di direttore organizzativo, ora si dice un po' amareggiato: "Ho fatto tutto col cuore, guardo indietro con orgoglio"

MESSINA – Al fianco del Messina da sempre come tifoso e da quest’estate uno dei pilastri di questo gruppo. Si è speso al fianco di Peditto prima e successivamente ha collaborato con la curatrice Di Renzo. Non ha mai fatto mancare il supporto alla squadra, per amore della maglia. Sempre presente agli allenamenti, sempre pronto a mettere una pezza e a risolvere i problemi quando le cose andavano male. Decisivo nel costruire anche lo staff tecnico guidato da Giuseppe Romano e di conseguenza della scelta del direttore sportivo Giovanni Martello. Ora che tutto sembra essersi sistemato i nuovi proprietari sembrano non avere bisogno del direttore organizzativo Giuseppe Munaò.

“Carissimi amici e tifosi messinesi – scrive sui social Munaò – in tanti mi avete chiesto se sia vera la notizia della mia mancata conferma nel Messina. La verità è che al momento sono in attesa di un contatto dalla nuova proprietà per capire se e come potremo continuare a collaborare. Non avevo un contratto, ma non è mai stato un problema: ho lavorato solo per un obiettivo, la salvezza del nostro Messina”.

Prosegue: “Ho messo impegno, passione e, quando è servito, anche risorse personali per garantire alla squadra tutto ciò di cui aveva bisogno, dal campo agli allenamenti, fino alle spese quotidiane. Oggi guardo indietro con orgoglio, perché la squadra della mia città è salva”.

“Con un po’ di amarezza devo dire che chi ha ricevuto la ribalta e la gloria non ha speso una parola per me, ma va bene così: ho fatto tutto col cuore, per Messina. Un ringraziamento speciale – conclude – all’avvocata Maria Di Renzo, persona straordinaria e professionista esemplare. Sempre e solo forza Messina”.