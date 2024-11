Muore dopo intervento alla schiena al Papardo, un altro decesso sospetto?

La 78enne di Calatabiano è stata operata il 2 ottobre, poi è tornata due volte in ospedale per un'infezione. E' spirata ieri sera dopo un mese di calvario

Messina – E’ morta ieri pomeriggio al Papardo Palma Benedetto, 78 anni, di Calatabiano, spirata dopo lunghe sofferenze e complicanze seguite ad un intervento alla schiena, effettuato nello stesso ospedale.

La famiglia vuole chiarezza

La famiglia ha denunciato l’episodio chiedendo di fare luce su quel che è accaduto e teme l’ombra del “batterio” sospetto al centro dell’inchiesta già aperta dalla Procura di Messina che riguarda proprio le condizioni di alcuni reparti della struttura sanitaria di Ganzirri. Perché dopo l’operazione la donna è tornata in corsia per una infezione.

Due ritorni in ospedale

La donna aveva un problema di schiacciamento delle vertebre ed è stata ricoverata il 30 settembre scorso, per essere operata in intramoenia alla neurochirurgia il successivo 2 ottobre. Inizialmente pareva essere andato tutto bene e un paio di giorni dopo è stata dimessa. E’ però tornata poco dopo per una infezione alla ferita, che le è stata trattata, medicata e la 78enne è stata nuovamente dimessa. Appena qualche giorno dopo, però, si sono ripresentate complicanze e stavolta il personale medico l’ha ricoverata.

Da quel giorno è stata una lunghissima trafila di sofferenze, interventi, e successivi aggravamenti, compresi problemi polmonari, fino a quando ieri non è stata intubata e nel pomeriggio è morta.