Musica e sport, giornata per le famiglie a Villa Dante e nell' 'Isola' di viale S. Martino FOTO - Tempostretto

Iniziativa dell’Amministrazione in sinergia con l’Azienda speciale Messina Social city e in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico

MESSINA – Una giornata all’insegna della socializzazione attraverso la musica e lo sport. “Gioca con me” è stato lo slogan che ha accompagnato l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’Azienda speciale Messina Social city e in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico. Il programma è stato articolato in due luoghi cittadini: nella mattinata a Villa Dante e nel pomeriggio lungo l’isola pedonale di viale San Martino. Una giornata di musica, giochi da tavolo e laboratori ludico-emozionali. I partecipanti si sono cimentati in alcune discipline sportive: dalla pallavolo al basket all’atletica: dal tennis tavolo al calcio balilla al karatè ed altri sport.