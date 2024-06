“Musicoterapia tra filosofia e neuroscienza”

Appuntamento alla Biblioteca regionale di Messina

MESSINA – Venerdì 21 giugno, alle ore 18, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina, si svolgerà la Giornata di studi intitolata “Musicoterapia tra neuroscienze ed approccio filosofico”, un percorso di riflessione sulla tematica per far conoscere e approfondire l’incisiva valenza della musica come terapia di supporto a svariate patologie del corpo e della mente.

Il momento culturale, che trae origine da un’intuizione progettuale del dottor Giovanni Albano, è stato voluto dall’Associazione Nazionale del Fante, Sezione di Messina, dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Messina e dall’Associazione “AvantGarde Music School”, e si aprirà con i saluti istituzionali e l’Introduzione della direttrice, Tommasa Siragusa che farà da coordinatrice. Seguiranno i saluti del Prof. Domenico Venuti, Presidente Assofante, Sezione Messina; interverranno, quindi, gli esperti Relatori: la Prof.ssa Gabriella Bertuccini, Docente di Scienze umane e Filosofia presso il Liceo “Emilio Ainis” di Messina, il Dott. Giovanni Albano, Primario del Pronto Soccorso di Lipari(Messina), il Prof. Giuseppe Ramires, Docente e Presidente dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Messina, e la Dott.ssa Rosalba Lazzarotto, Psicoterapeuta, Musicista e Presidente dell’ “AvantGarde”.

L’iniziativa si innesta nell’ambito della “Festa della Musica”, la “Giornata mondiale della Musica” che, ideata nel 1982 dal Ministero della Cultura francese e accolta dall’Unione Europea nel 1985, si celebra ogni anno il 21 giugno e, in particolare in Italia sotto l’egida del ministero dei Beni Culturali.

Inoltre, sarà prolungata, per tutta la durata dell’evento, l’apertura dell’Esposizione bibliografico-iconografica “Il cammino di San Paolo Apostolo delle genti”, allestita nel Salone Eventi al piano terra. (Altri momenti di fruizione fino a mercoledì 26 c.m.: dal lunedì al venerdì, h. 9-13; mercoledì anche di pomeriggio, h. 15-17:30.