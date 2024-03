Musolino: “Non dimentichiamo Lia Pipitone nel giorno della memoria contro le mafie”

La senatrice di Italia Viva sula donna uccisa perché si ribellò alla famiglia legata a Cosa Nostra

Uccisa il 23 settembre 1983 perché si ribellò alla famiglia mafiosa. La senatrice messinese Dafne Musolino ricorda Lia Pipitone. E così la presidente di Italia Viva Città metropolitana di Messina s’esprime in una nota: “Il 21 marzo prossimo si celebra la ventinovesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sarà l’occasione per ricordare e per condividere le storie di chi si è battuto fino al sacrificio più alto contro ogni tipo di mafia e di terrorismo. Come le storie di chi, pur facendo parte di famiglie del contesto mafioso, dalla mafia si è dissociato pagando il gesto con la vita. Come Lia Pipitone, per la quale ho presentato un’interrogazione al ministro affinché venga cambiata la legge perché sia riconosciuto il suo esempio”.

In particolare, dopo il no della Regione all’assunzione del figlio di Lia Pipitone, anche la senatrice di Italia Viva si è impegnata con un’interrogazione sul mancato riconoscimento della donna come vittima di mafia. Continua Musolino: “Ricordare chi ha perso la vita per combattere le prevaricazioni di ogni sistema mafioso, nel giorno dell’inizio della primavera, è simbolo di rinnovamento e di speranza affinché l’ingiustizia venga alla luce e perché sia visibile a tutti, mai dimenticata. E perché la bandiera della lotta venga così raccolta dalle nuove generazioni”.