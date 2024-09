Nascondeva fucile clandestino in un casolare, 52enne arrestato a Nizza di Sicilia

L'uomo aveva un pericoloso fucile 7.62 d'assalto scovato dal fiuto dei cani dell'Arma

Un fucile d’assalto calibro 7,62 con matricola abrasa e caricatore senza munizioni, non dichiarato:. E’ quel che i carabinieri hanno trovato in casa di un 52enne di Nizza di Sicilia, dove ieri è scattato il blitz dei militari della stazione di Roccalumera e del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Proprio i cani dell’Arma hanno consentito di trovare, in un casolare adibito a deposito, in mezzo a cianfrusaglie di diverso genere, la pericolosa arma detenuta illegalmente.

Il fucile è stato sequestrato e consegnato al Ris dei Carabinieri per le analisi: serviranno a capire se ha sparato, se è stato usato in qualche crimine. Il cinquantaduenne, che ha precedenti, è stato rinchiuso in carcere a Gazzi con l’accusa di detenzione illegale d’arma da fuoco.