Povertà a Messina, record di doni per il Natale di Terra di Gesù

Le iniziative solidali della Onlus con il Trenino del buon pastore e la commedia al Teatro Annibale

MESSINA – Record d’incassi per il “Trenino del buon pastore”. L’iniziativa di Terra di Gesù Onlus per donare un giocattolo ai bambini poveri durante il periodo natalizio. “Abbiamo superato i mille giocattoli donati e tutti i panettoni sono stati venduti. Gli altri anni non avevamo toccato i mille”, dichiara il presidente Francesco Certo. Sarà possibile, ancora oggi, effettuare l’acquisto nei negozi convenzionati o in altre attività commerciali per poi portare il dono al Centro Buon Pastore.

Un successo al Teatro Annibale pure per la commedia “Natale a Messina”, scritta dal presidente Certo e portata in scena dalla compagnia “Terra di Gesù”. La trama ruota attorno alla figura di un medico, vedovo da poco, deciso a togliersi la vita proprio il giorno di Natale. Al suo fianco la fedele governante, segretamente innamorata di lui, e un’anziana vicina bigotta. Proprio mentre sta per compiere il tragico gesto, intervengono due figure straordinarie: la moglie defunta e un conoscente, anch’esso deceduto, che attraverso un magico presepe gli offrono una nuova prospettiva di vita. Rinfrancato e pieno di speranza, l’uomo decide di adottare una famiglia di migranti, dedicandosi a opere di carità e aiutando un collega invidioso. A rendere la commedia più coinvolgente sono i personaggi di contorno, tra cui un portiere donnaiolo e analfabeta e la sua gelosissima moglie. Non mancano i richiami alle grandi opere di Eduardo De Filippo, con più di un riferimento al suo Natale in casa Cupiello.

Il cast

I protagonisti Mariella Costantino e Michele Careno hanno emozionato il pubblico con la loro interpretazione intensa e appassionata, dando vita a una storia d’amore impossibile e struggente. Hanno preso parte allo spettacolo: Rosanna Gargano, Maria Gallo, Elvira Marsico, Pippo Morano, Angela Arena, Nella Golino, Ermanno Micheluzzi, Tommaso Merrino, Letizia Lucca, Laura Giuffrida, Cettina Catania, Carla Sergi, Nello Fruncillo, Giuseppe Anastasi e Ada Macrì.

La regia è stata curata dallo stesso autore, Francesco Certo, con il supporto di Gianni Rizzo. L’evento, promosso dalla Parrocchia San Paolino, ha visto una platea numerosa e partecipe. L’incasso della rappresentazione sarà interamente devoluto ai progetti benefici della Onlus messinese.

