 Navette Atm per il concerto di Annalisa al PalaRescifina il 12 e 13 maggio

Navette Atm per il concerto di Annalisa al PalaRescifina il 12 e 13 maggio

Redazione

Navette Atm per il concerto di Annalisa al PalaRescifina il 12 e 13 maggio

domenica 10 Maggio 2026 - 09:00

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18. Le modifiche alla viabilità

MESSINA – Il 12 e il 13 maggio Annalisa si esibirà al PalaRescifina con il suo spettacolo musicale “Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo II”. In occasione dei due concerti, Atm Messina attiverà un servizio speciale e metterà a disposizione del pubblico i bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

ll biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

Modifiche alla viabilità e parcheggi al PalaRescifina

Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina, in occasione dei concerti della cantante Annalisa al PalaRescifina in località S. Filippo, previsti per martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2026, con inizio alle ore 21.00, ha adottato modifiche temporanee alla viabilità al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, facilitare l’accesso ai parcheggi e consentire il regolare svolgimento dei due eventi. Pertanto, nelle giornate del 12 e 13 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 03.00 del giorno successivo e comunque fino a cessata esigenza, è stato disposto quanto segue:

·       Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio  giallo”, con presidi della Polizia Municipale; 
·       Divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, in corrispondenza dell’accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati; 
·       Divieto di sosta su entrambi i lati in via Sacra Famiglia, nel tratto tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus ATM; 
·       Installazione di transennatura lungo via degli Agrumi per separare il percorso pedonale (lato sud) dalla corsia riservata ai mezzi autorizzati e agli spettatori diretti ai parcheggi (lato nord). 

Percorsi di accesso ai parcheggi: I veicoli diretti alle aree di sosta dovranno utilizzare il seguente itinerario: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e via degli Agrumi lato nord.
 
Ulteriori limitazioni prevedono, nelle giornate del 12 e 13 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 03.00 del giorno successivo, il divieto di transito nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il ‘Parcheggio verde’ dello stadio ‘F. Scoglio”.
Relativamente alle aree di sosta: autobus, sosta dedicata in via degli Agrumi (zona Tribuna Stampa) e, in caso di saturazione, parcheggio ‘ospiti’ dello Stadio; autovetture degli spettatori (con contrassegno), parcheggi ‘rosso’ e ‘giallo’ dello Stadio ‘F. Scoglio’ e area del PalaRescifina; veicoli dell’organizzazione, motocicli e ciclomotori, nelle aree di pertinenza del PalaRescifina.

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