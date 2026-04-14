 Navette Atm per le quattro date di Renato Zero al Palarescifina

Navette Atm per le quattro date di Renato Zero al Palarescifina

Gianluca Santisi

Navette Atm per le quattro date di Renato Zero al Palarescifina

martedì 14 Aprile 2026 - 18:43

Il servizio sarà attivo dalle ore 18:00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell'evento

MESSINA – In occasione dei quattro concerti di Renato Zero, in programma al PalaRescifina il 15, 16, 18 e 19 aprile, Atm attiverà un servizio speciale mettendo a disposizione del pubblico bus navetta che collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18:00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

La navetta costerà 4 euro A/R

ll biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

ATM metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

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