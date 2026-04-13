Renato Zero a Messina. Tre date già esaurite, ce n’è una quarta

Biglietti tutti venduti per le date del 15, 16 e 18 aprile, ultimo appuntamento domenica 19 aprile

MESSINA – Tra le tournée più attese della stagione, L’Orazero in tour di Renato Zero (prodotta da Tattica) si prepara al gran finale con le quattro date di Messina, al Palarescifina: mercoledì 15, giovedì 16, sabato 18 e domenica 19 aprile, con le prime tre date già tutte esaurite. Si tratta di un ritorno a Messina per l’artista romano.

Partito a gennaio con le sei date da tutto esaurito nella sua Roma, il tour ha poi attraversato Firenze, Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e Bari, per un totale di 30 date in calendario registrando ovunque un’accoglienza calorosa e partecipe. Un successo che conferma ancora una volta il rapporto speciale con i suoi fan – i “sorcini” di ogni generazione – capace di resistere al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera.

Così la presentazione: “Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova di tournée in tournée, tra canzoni, parole e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. In oltre tre ore di musica ed emozioni, Zero porta il pubblico dentro il cuore pulsante del suo ultimo album L’OraZero, per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive. In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni: da No! Mamma, no! a Cercami e Il Carrozzone, e poi ancora un medley dance sulle note di Madame, Il triangolo, Mi vendo e quello conclusivo dove non mancano, tra le altre, Il cielo e I migliori anni della nostra vita“.

Con Renato Zero on stage: la band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte); Lorenzo Poli (basso); Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni); Fabrizio Leo (chitarre); Andrea Maddalone (chitarre); un coro a 8 voci e -con interventi in video- l’Orchestra Piemme Project.

“Impreziosiscono lo spettacolo i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nel ruolo del “Libero Pensiero” e de “L’Ignoto”; a sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia, contribuiscono la scenografia ideata dallo stesso Zero e realizzata da Igor Ronchese e Susanna Gruttadauria, il light design di Josh Geromin e i coinvolgenti visual frutto del lavoro sinergico di una maxi-squadra di creativi riuniti e coordinati da Tattica”, viene evidenziato.

I biglietti sono disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Articoli correlati