“Nell’indifferenziato vanno solo i rifiuti che non si possono differenziare”

La presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato: "L'indifferenziato dovrebbe essere la parte residuale della raccolta dei rifiuti"

Nuovo appello della Presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, allo svolgimento corretto della raccolta di rifiuti indifferenziati. L’occasione si è presentata a seguito di questa segnalazione arrivata al nostro numero WhatsApp 366.8726275: “Avevo bisogno del vostro aiuto per segnalare una situazione inaccettabile che si protrae ormai da marzo. Diverse palazzine del rione Ogliastri, in viale Regina Elena, fanno richiesta da mesi per ottenere da Messina Servizi qualche mastello in cui conferire la differenziata. La risposta è sempre la stessa: NON NE ABBIAMO…e poi aggiungono abbiamo richieste da tutta Messina… questo forse dovrebbe consolare? O piuttosto evidenziare che c’è una pessima gestione di un servizio fondamentale? Dico solo che al momento 40 famiglie del rione Ogliastri appunto hanno a disposizione solo due carrellati in cui conferire i rifiuti indifferenziati.

“In fase di avvio la procedura d’acquisto di nuovi carrellati”

La presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, nel dare riscontro alla segnalazione che le abbiamo prontamente girato ha precisato: “In base al regolamento comunale, la sostituzione dei carrellati, dopo il primo acquisto, è a carico degli utenti. Detto questo, sulla scorta delle richieste che sono giunte da diversi condomini, abbiamo valutato che le esigenze rappresentate riguardavano esclusivamente i carrellati per la raccolta indifferenziata, che sono quelli maggiormente sovraccaricati e quindi esposti a spaccature. Constatata questa situazione, abbiamo deciso di indire una gara d’appalto per l’acquisto di carrellati da utilizzare in particolare per l’indifferenziato. La definizione della procedura avrà i suoi tempi tecnici.”

“Nell’indifferenziato va solo ciò che non può essere differenziato”

“Nel frattempo è opportuno ricordare a tutti i cittadini che nel giorno dedicato all’indifferenziato vanno conferiti esclusivamente i rifiuti che non possono essere differenziati. In sostanza si tratta di quella parte che non può andare nei contenitori dedicati a vetro, carta e cartone, plastica e metalli. Quindi va chiarito l’equivoco: la giornata dell’indifferenziato non consente di conferire tutto indistintamente, come se fosse una sorta di “libera tutti”. Significa, invece, che bisogna collocare negli appositi contenitori solo tutto ciò che non si può differenziare. Se venisse adottato questo comportamento, nei carrellati dell’indifferenziata dovrebbe andare la componente residuale dei rifiuti. Attualmente, invece, ancora l’indifferenziato risulta essere il rifiuto maggiormente esposto.“

Questo comportamento costituisce, effettivamente, un impedimento significativo al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Ne consegue, poi, un duplice danno economico, per i costi aggiuntivi che comporta la gestione dell’indifferenziato esposto scorrettamente e per le minori opportunità di introito che derivano dal mancato conferimento dei rifiuti ai consorzi di riciclo.