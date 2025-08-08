“No al ponte sullo Stretto”, sabato il corteo da piazza Cairoli

Domani la manifestazione a Messina, ancora più sentita dal mondo contrario all'opera dopo il sì del Cipess. “Vogliamo l’acqua, non la guerra” lo slogan
MESSINA – Dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto, non si ferma la mobilitazione di chi è contrario. “Vogliamo l’acqua, non la guerra”: con questo slogan, l’Assemblea no ponte promuove un corteo contro la grande opera sabato 9 agosto, con partenza da Piazza Cairoli alle 18. Un nuovo corteo no ponte per ribadire l’opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare, oltre che civile, in una Sicilia “dove la carenza d’acqua rimane un problema centrale”.
“I 14 miliardi del Ponte sullo Stretto dovrebbero essere spesi per ospedali, scuole, acquedotti, messa in sicurezza del territorio e tanto altro. E non per distruggere non solo lo Stretto ma una città intera, lasciando migliaia di persone senza casa e trasformando tanti quartieri di Messina in un cantiere. Non è vero che il Ponte non lo faranno mai: lo stanno già facendo, definanziando interventi vitali per il nostro territorio e continuando a devastarlo con azioni e inazioni rispetto alle quali non possiamo restare indifferenti”. Così, in conferenza stampa, l’ex assessore Federico Alagna ha sintetizzato il senso dell’iniziativa.
L’Assemblea No Ponte ha deciso di dedicare il corteo a Santino Bonfiglio, storico militante dei movimenti messinesi, scomparso pochi mesi fa.
Il percorso
Percorso del corteo: concentramento iniziale a Piazza Cairoli. Dopo il breve tratto di via Tommaso Cannizzaro, si prosegue in via Centonze, poi in via Geraci, via Cesare Battisti, via Primo Settembre, e per concludere a Piazza Duomo.
Elenco delle adesioni (aggiornato al 6 agosto)
USB – Unione Sindacale di Base
Anomalia Palermo
ANPI – Sezione “Eliana Giorli La Rosa”, Milazzo
ANPI – Sezione “Francesco Garufi”, Messina Jonica
ANPI – Sezione “Lidia Brisca Menapace”, Barcellona P.G.
Antudo
APE – Assemblea Popolare Ecologista
Associazione 11 agosto
Associazione Accademia dei due mari
Associazione Antimafie Rita Atria
Associazione Human
Associazione Marxista Rivoluzionaria ControVento
Assopace Palestina – Messina
Cambiamo Messina dal Basso
Campagna nazionale “Per il clima, fuori dal fossile”
Casa del Popolo Messina
Castello di Sancio
Comitati NO TAV Trentino
Comitato Vogliamo l’acqua dal rubinetto!
CSC Nuvola Rossa
Docenti No Ponte
Europa Verde – Sicilia
Extinction Rebellion
Fiom Cgil Messina
Italia Nostra – Messina
Le Radici del Sindacato Cgil Sicilia
Legambiente – Reggio Calabria
Malerba
Mediterranea Saving Humans – Messina
Movimento 5 Stelle
Movimento No Base – Né a Coltano né altrove
Movimento NO MUOS
Movimento No Tap/Snam Brindisi
No Ponte Calabria
Officina del Popolo Palermo
Parco Ecologico San Jachiddu
Partito Comunista Italiano – Sicilia
Partito Comunista Italiano – Verbania
Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Peppino Impastato”, Messina
Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Provinciale di Messina
Partito della Rifondazione Comunista – Sicilia
Partito della Rifondazione Comunista – Trentino
Partito Democratico – Messina
PAS: Partito per l’Autonomia Siciliana
Potere al Popolo
Potere al Popolo – Calabria
Potere al Popolo – Catania
Potere al Popolo – Palermo
Potere al Popolo – Sicilia
Rete No DL Sicurezza – Cosenza
Sinistra Italiana – Sicilia
Spazio No Ponte
Tenda della Pace e della Non Violenza
Unione dei Giovani di Sinistra – Sicilia
Unione Inquilini – Messina
Universitari No Ponte
