“No al ponte sullo Stretto”, sabato il corteo da piazza Cairoli

Domani la manifestazione a Messina, ancora più sentita dal mondo contrario all'opera dopo il sì del Cipess. “Vogliamo l’acqua, non la guerra” lo slogan

MESSINA – Dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto, non si ferma la mobilitazione di chi è contrario. “Vogliamo l’acqua, non la guerra”: con questo slogan, l’Assemblea no ponte promuove un corteo contro la grande opera sabato 9 agosto, con partenza da Piazza Cairoli alle 18. Un nuovo corteo no ponte per ribadire l’opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare, oltre che civile, in una Sicilia “dove la carenza d’acqua rimane un problema centrale”.

“I 14 miliardi del Ponte sullo Stretto dovrebbero essere spesi per ospedali, scuole, acquedotti, messa in sicurezza del territorio e tanto altro. E non per distruggere non solo lo Stretto ma una città intera, lasciando migliaia di persone senza casa e trasformando tanti quartieri di Messina in un cantiere. Non è vero che il Ponte non lo faranno mai: lo stanno già facendo, definanziando interventi vitali per il nostro territorio e continuando a devastarlo con azioni e inazioni rispetto alle quali non possiamo restare indifferenti”. Così, in conferenza stampa, l’ex assessore Federico Alagna ha sintetizzato il senso dell’iniziativa.

L’Assemblea No Ponte ha deciso di dedicare il corteo a Santino Bonfiglio, storico militante dei movimenti messinesi, scomparso pochi mesi fa.

Il percorso

Percorso del corteo: concentramento iniziale a Piazza Cairoli. Dopo il breve tratto di via Tommaso Cannizzaro, si prosegue in via Centonze, poi in via Geraci, via Cesare Battisti, via Primo Settembre, e per concludere a Piazza Duomo.

Elenco delle adesioni (aggiornato al 6 agosto)

USB – Unione Sindacale di Base

Anomalia Palermo

ANPI – Sezione “Eliana Giorli La Rosa”, Milazzo

ANPI – Sezione “Francesco Garufi”, Messina Jonica

ANPI – Sezione “Lidia Brisca Menapace”, Barcellona P.G.

Antudo

APE – Assemblea Popolare Ecologista

Associazione 11 agosto

Associazione Accademia dei due mari

Associazione Antimafie Rita Atria

Associazione Human

Associazione Marxista Rivoluzionaria ControVento

Assopace Palestina – Messina

Cambiamo Messina dal Basso

Campagna nazionale “Per il clima, fuori dal fossile”

Casa del Popolo Messina

Castello di Sancio

Comitati NO TAV Trentino

Comitato Vogliamo l’acqua dal rubinetto!

CSC Nuvola Rossa

Docenti No Ponte

Europa Verde – Sicilia

Extinction Rebellion

Fiom Cgil Messina

Italia Nostra – Messina

Le Radici del Sindacato Cgil Sicilia

Legambiente – Reggio Calabria

Malerba

Mediterranea Saving Humans – Messina

Movimento 5 Stelle

Movimento No Base – Né a Coltano né altrove

Movimento NO MUOS

Movimento No Tap/Snam Brindisi

No Ponte Calabria

Officina del Popolo Palermo

Parco Ecologico San Jachiddu

Partito Comunista Italiano – Sicilia

Partito Comunista Italiano – Verbania

Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Peppino Impastato”, Messina

Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Provinciale di Messina

Partito della Rifondazione Comunista – Sicilia

Partito della Rifondazione Comunista – Trentino

Partito Democratico – Messina

PAS: Partito per l’Autonomia Siciliana

Potere al Popolo

Potere al Popolo – Calabria

Potere al Popolo – Catania

Potere al Popolo – Palermo

Potere al Popolo – Sicilia

Rete No DL Sicurezza – Cosenza

Sinistra Italiana – Sicilia

Spazio No Ponte

Tenda della Pace e della Non Violenza

Unione dei Giovani di Sinistra – Sicilia

Unione Inquilini – Messina

Universitari No Ponte

Articoli correlati