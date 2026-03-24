 "Noi e la grande ambizione" con Berlinguer, Andrea Segre a Messina

“Noi e la grande ambizione” con Berlinguer, Andrea Segre a Messina

Redazione

“Noi e la grande ambizione” con Berlinguer, Andrea Segre a Messina

martedì 24 Marzo 2026 - 18:02

Il regista presenta il suo documentario al cinema Lux giovedì 26 marzo

MESSINA – Il cinema Lux di Messina, nell’ambito della programmazione del Cineforum Orione, ospita l’incontro con il regista Andrea Segre in occasione della proiezione del documentario “Noi e la grande ambizione”. Un’opera che racconta l’eco generazionale e civile suscitata dal film dedicato a Enrico Berlinguer.

Giovedì 26 marzo il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con l’autore al termine delle proiezioni delle ore 18.30 e 20.30, in un momento di confronto aperto sui temi del film e sul significato della figura di Berlinguer per le nuove generazioni.

Diretto da uno dei più importanti cineasti contemporanei italiani, il film segue il percorso del precedente lavoro di Segre tra sale cinematografiche, università e luoghi dell’impegno civile, mostrando come la storia del leader del PCI abbia riacceso interesse, partecipazione e riflessione politica soprattutto tra i più giovani.

“Questa iniziativa conferma l’attenzione del Cineforum Orione verso il  cinema d’autore e al dialogo tra pubblico e protagonisti del mondo cinematografico”, si legge in una nota.

Scheda film
Titolo: Noi e la grande ambizione
Regia: Andrea Segre
Anno: 2025 – Italia
Durata: 70 minuti
Produzione: Vivo Film, Lucky Red, Rai Cinema
Distribuzione: ZaLab
Informazioni
Cinema Lux – Messina
Giovedì 26 marzo 2026

Proiezioni con incontro con il regista: ore 18.30 e 20.30

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