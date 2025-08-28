 Noponte Awards, i promossi e i bocciati a Torre Faro

giovedì 28 Agosto 2025 - 17:30

Il comitato No ponte Capo Peloro, tra ironia e resistenza alla grande opera, ha consegnato ieri i riconoscimenti a Messina

MESSINA – Tanta ironia ma anche l’impegno contro il ponte sullo Stretto. Dopo una versione di MasterChef no pontista, il comitato Noponte Capo Peloro ha consegnato ieri a Casa Cariddi, a Torre Faro, i premi della terza edizione dei Noponte Awards. Nel “centro di resistenza noponte, una originale ed ironica manifestazione in cui sono state/i premiate/i , con un trofeo e una pergamena con la motivazione del premio, coloro che si sono distinti per aver preso posizione contro il progettato ponte sullo Stretto con interviste, scritti, fumetti, dichiarazioni e/o dato voce ai noponte. C’è stato spazio anche per “premiare” i Sìponte, senza trofeo né pergamena”, spiegano gli organizzatori. In testa l’ex assessore Daniele Ialacqua.

Torta no ponte
MasterChef no pontista

L’arco temporale per essere “candidati” al premio è stato circoscritto alla “nuova campata” del ponte sullo Stretto, ovvero dall’insediamento del nuovo governo Meloni.

Erano presenti tra i premiati: Antonino Risitano,  Nino Mostaccio (Slowfood), Antonella Donato (Associazione pescatori Feluche dello Stretto), Mariagrazia Sapienza (blog Argo). Hanno inviato un video o un messaggio di ringraziamento: Michele Ainis (ha ritirato il premio Elio Conti Nibali), Angelo Bonelli (ha ritirato il premio Alessandra Minniti), la redazione di “E’ sempre Cartabianca”.  “I sìponte non sono stati invitati perché è un premio ironico, divertente, ma non masochista”, è commento ironico del comitato.

Di seguito l’elenco dei premiati per categoria e sezione di premio:

CATEGORIA NOPONTE:

  1. Redazione “E’ sempre Carta Bianca” – Bianca Berlinguer
  2. Pif (regista, scrittore)
  3. Slowfood e pescatori Feluche
  4. Antonino Risitano (ingegnere)
  5. Michele Ainis (costituzionalista)
  6. Padre Antonio Spadaro (teologo, giornalista)
  7. Angelo Bonelli (parlamentare Europa Verde)

Menzione speciale:

  • Ornella Vanoni
  • Blog Argocatania – cento occhi su Catania

CATEGORIA SIPONTE:

  1. Roberto Vannacci – parlamentare europeo (Sezione “Il ponte in mimetica”)
  2. Matteo Salvini – Ministro Infrastrutture (Sezione “Pacco, doppio pacco, contropaccotto”)
  3. Pietro Ciucci (Sezione “Venghino, signori venghino”)
  4. Pippo Trischitta – pres. commissione ponte (Sezione “Apofenia”)
  5. Federico Basile – sindaco di Messina (Sezione “Banderuola”)
  6. Strettoweb (Sezione “Disinformazia pontista forever”)

Menzione speciale “per chi l’ha sparata più grossa”: Matilde Siracusano (parlamentare Forza Italia), dichiarazione: “La Sicilia è l’unica grande isola al mondo a non avere un collegamento stabile con la terraferma”. Ha sconfitto la concorrenza di Antonio Tajani (ministro degli Esteri), Enzo Siviero (rettore Università telematica eCampus), il “progettista” del ponte sullo Stretto.

