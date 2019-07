Notte per la cultura 2019: il 5 agosto la decima edizione - Tempostretto

Visite guidate, musica, conversazioni, letture, mostre, storia e cultura. E’ questa in sintesi la decima edizione di “Notte per la cultura”. A promuoverla l’associazione pattese “Officina delle Idee”, con il contributo del Comune di Patti e di altre associazioni. Anche quest’anno la manifestazione, che si svolgerà lunedì 5 agosto, si avvarrà della collaborazione di Indiegeno Fest.

Valorizzare il centro storico

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il centro storico della città con un viaggio nei luoghi più suggestivi alla scoperta delle bellezze dell’antico cuore culturale di Patti. Il programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni. Come da tradizione, sarà caratterizzato dalle interessanti visite guidate all’interno della parte antica della città alla scoperta degli angoli meno conosciuti, ma ricchi di storia. La piacevole camminata tra i vicoli del centro storico sarà accompagnata da spettacoli musicali, esposizioni ed iniziative culturali legate alle varie zone della città vecchia. Non sarà una semplice visita guidata ma una vera integrazione fra storia, arte e musica.

Un’immagine della manifestazione dell’anno scorso

Una manifestazione che, edizione dopo edizione, si è arricchita riuscendo a coinvolgere migliaia di persone. Andare alla scoperta delle meraviglie della parte antica di Patti permette anche di cogliere aspetti della vita quotidiana attraverso le tematiche proposte. Tutte le forme della cultura per la promozione del territorio verranno unita in una serata il cui scopo principale è dare degli spunti su cui riflettere.

Il commento di Salvo Sidoti

“Notte per la cultura” ha detto il presidente di “Officina delle Idee” Salvo Sidoti “è un suggestivo viaggio alla scoperta della città di Patti e della sua storia. Un modo diverso di vivere il centro storico attraverso varie iniziative che hanno un duplice obiettivo. Da un lato quello di far conoscere alle persone l’enorme patrimonio storico ed artistico che possediamo. Dall’altro di far prendere coscienza del loro enorme valore. Siamo giunti alla decima edizione ed ogni anno la manifestazione è cresciuta sia per numero di persone che hanno affollato il centro storico che per qualità di iniziative promosse. Questo grazie anche alla sempre crescente collaborazione delle varie associazioni del territorio in un’ottica di collaborazione fattiva per la promozione del patrimonio culturale della città di Patti”.