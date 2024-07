Nuoto, medaglie per gli “universitari” Molonia al Plemmyrion

Buone prove degli agonisti dell'Unime nelle acque libere di Siracusa, medaglie per i master di Swimblu e Ulysse

SIRACUSA – Domenica mattina a Siracusa la TriRock ha organizzato la settima edizione del Trofeo Plemmyrion, gara di nuoto in acque libere sulla distanza di 5 km, e nel pomeriggio il miglio delle Sirene, gara sprint di 1,8 km. In entrambe le manifestazioni erano impegnati agonisti e master messinesi, i risultati migliori sono arrivati dai fratelli Molonia, Gabriele e Cristian che hanno ottenuto medaglie assolute o di categoria. Entrambe le gare fanno parte del Sicilia OpenWater, il circuito di gare siciliano in acqua libere che impegna i nuotatori nella stagione estiva, quella aretusa era la quarta di nove tappe programmate.

I risultati della 5 km

Nella 5 km Gabriele Molonia, reduce da ottimi risultati a Piombino nel campionato italiano assoluto e poi al trofeo delle Regioni vinto dalla Sicilia, ha chiuso al secondo posto assoluto conquistando l’argento tra i Juniores. Il fratello più piccolo Cristian ha chiuso al quarto posto assoluto ma è stato il primo tra i categoria Ragazzi. Tra i master il miglior risultato messinese è di Simone Scibilia della Swimblu che vince l’oro di categoria tra gli M45, medaglia di bronzo nella stessa categoria al femminile per la compagna Mariacristina Faranda. Ancora tra i master categoria M55 bronzo per Sergio Chiarandini (Ulysse).

Medaglie messinesi nel miglio

Nel miglio nuotato al pomeriggio si confermano sugli scudi i fratelli Molonia. Gabriele chiude nuovamente secondo assoluto e di categoria, argento Juniores, Cristian chiude quinto assoluto e tra i Ragazzi cede allo sprint e conquista l’argento. Ivan Molonia, sempre tesserato Unime e fratello degli altri due Molonia, si è cimentato nel miglio chiudendo al quinto posto tra gli Esordienti A.

Tra i master medaglia di bronzo nella categoria F40 a Daniela Impollonia (Ulysse), altro bronzo per Mariacristina Faranda (Swimblu) tra le F45 e Simone De Francesco (Ulysse) tra gli M65, argento per Simone Scibilia (Swimblu) tra gli M45, argento per Sonia Visalli (Ulysse) F50, secondo posto per Gianluca Venuti (Swimblu) categoria M50 e per Francesco Arcanà (Swimblu) tra gli M65.