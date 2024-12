Nuovo codice della strada, ecco le novità

Entra in vigore da oggi con nuove misure. Inasprite alcune sanzioni , con stretta antialcool

Entra in vigore oggi il nuovo codice della strada. Queste le novità.

𝑪𝒆𝒍𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂

Con la riforma sono inasprite le multe, da 250€ a 1.000€, e dalla seconda violazione da 350€ a 1400€, se si guida tenendo in mano il cellulare. È prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi e per i recidivi aumenta da 1 a 3 mesi fino a 4 mesi se si ha meno di 20 punti.

𝑷𝒊𝒖̀ 𝒕𝒖𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒑𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊

La riforma introduce nuovi controlli automatici per il rispetto delle regole e negli attraversamenti pedonali. Sono previste segnalazioni acustiche per i semafori e guide tattili per aiutare le persone con disabilità. In caso di mancata precedenza a un pedone che attraversa sulle strisce pedonali la sanzione va da 167€ a 665€, con una sottrazione di 8 punti.

𝑻𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒂𝒍𝒗𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂

Il nuovo codice della strada rende obbligatorio il test salivare antidroga a cui le forze dell’ordine ritengano di sottoporre il guidatore, senza necessità di riscontrare lo stato di alterazione di guida in ospedale, come avveniva in passato. È prevista tolleranza zero per qualsiasi traccia rivenuta di stupefacente, a differenza di quanto accade per il tasso alcolemico. Infatti, la riforma prevede la revoca la patente in caso di test salivare positivo alle sostanze stupefacenti.

𝑮𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒄𝒐𝒐𝒍, multe fino a seimila euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni

Il codice prevede una stretta per coloro che si mettono alla guida in stato di ebrezza con sanzioni molto rigide. In presenza di un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la sanzione va da 573€ a 2.170€, e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con una sanzione detentiva che prevede l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da 800€ a 3.200€ con la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 un anno e l’ammenda da 1.500€ a 6.000€ con la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

𝑶𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒍𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒌 𝒑𝒆𝒓 𝒈𝒍𝒊 “𝒖𝒃𝒓𝒊𝒂𝒄𝒉𝒊 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒅𝒊𝒗𝒊”

Per quanti siano già stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, è previsto l’obbligo di installare l’alcolock, un dispositivo simile a un etilometro che viene installato sull’auto e nel quale il conducente deve soffiare per l’avviamento dell’auto.

𝑮𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒏𝒐𝒑𝒂𝒕𝒕𝒊𝒏𝒊 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒂

Sono previste nuove e più rigide regole per la guida sul monopattino. È obbligatorio indossare il casco, pena una sanzione da 50€ a 250€. Per essere omologati, i monopattini dovranno avere un motore elettrico non superiore a 500W, il clacson funzionante, le luci anteriori e posteriori fisse, i catadiottri rossi sul retro e di stop posteriore, le frecce e il doppio sistema frenante, marcatura Ce e regolatore di velocità.

Fonte: dalla pagina Fb dell’avvocata Annalisa Giacobbe.

