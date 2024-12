Nuovo incidente in tangenziale a Messina, muore anziano

Stamattina all'altezza dello svincolo Messina Centro in direzione Catania l'impatto con le barriere di protezione

MESSINA – Ancora un incidente mortale nella tangenziale di Messina. Dopo la morte di Melania Paratore, venerdì sera tra gli svincoli di Giostra e Boccetta, intorno alle 7.20 di stamattina, all’altezza dello svincolo Messina Centro in direzione Catania, è avvenuto un altro incidente autonomo. L’auto, una Suzuki Gran Vitara guidata da un anziano, classe 1947, ha sfondato le barriere di protezione ed è finita sul terrapieno. E l’uomo è morto sul colpo.

Indagini in corso, compresa l’ipotesi del malore. Sul posto Polstrada e vigili del fuoco.

Oltre alla morte della quarantenne Melania Paratore, Messina è stata scossa venerdì sera da un incidente in Calabria che è costato la vita a Marina Calabrese, 39 anni, e alla figlia Aurora Pellegrino, di 10 anni. In auto con loro c’erano anche il padre Antonio e il piccolo Antonino, di 3 anni, ora ricoverati in ospedale nel Cosentino. La famiglia era diretta al nord per il periodo natalizio.

Aggiornamento: la vittima dell’incidente di oggi è Francesco Galletta, 77 anni.

Articoli correlati