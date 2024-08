Obiettivo “posto in prima fila”: scatta il sequestro di 134 ombrelloni e 85 sdraio

Occupata spiaggia libera per circa 1.500 m2

GIARDINI NAXOS – La Guardia costiera di Giardini Naxos e la polizia municipale di Letojanni hanno sequestrato un gran numero di attrezzatura lasciata in riva al male, in una porzione di spiaggia libera di Letojanni di circa 1.500 m2, da alcuni soggetti con l’obiettivo di assicurarsi il posto più vicino possibile al mare. E non si tratta di pochi oggetti, perché sono stati sequestrati 134 ombrelloni, 85 sdraio e alcuni lettini, molti dei quali assicurati con catene e lucchetti.

Sono state avviate delle indagini per risalire agli autori del gesto.