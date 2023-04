Occupazione abusiva di suolo pubblico a Giardini Naxos, 5 denunce e area di 60 mq sequestrata - Tempostretto

Operazione della Capitaneria di Porto

GIARDINI NAXOS – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto di Messina, coadiuvati da personale della Guardia Costiera di Giardini Naxos e personale della Polizia Locale del Comune di Giardini Naxos, hanno eseguito nella giornata di ieri un intervento finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. Sono state individuate condotte illecite poste in essere da esercenti che, in mancanza di idonea autorizzazione, occupavano abusivamente porzioni di suolo demaniale marittimo esercitando, su di esso, attività commerciali di vario di genere, sottraendolo quindi alla regolare e libera fruizione da parte della collettività.

Nel corso dell’attività sono stati deferiti alla autorità giudiziaria competente per territorio 5 soggetti per occupazione abusiva di suolo demaniale ed innovazioni abusive sullo stesso, ed effettuato il sequestro di una struttura pari ad un’ area di circa 60 mq. Agli stessi è stato inoltre intimato il ripristino dello stato dei luoghi nel più breve tempo possibile. La Guardia Costiera di Messina e Giardini Naxos, unitamente alla Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni l’attività avviata, con un controllo scrupoloso dei titoli abilitativi in corso di validità.