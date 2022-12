Oggi il Concerto di Natale della Banda Santa Cecilia - Tempostretto

Appuntamento alle 18.30 a Santo Stefano Medio

Dopo il periodo pandemico, torna il rituale incontro annuale tra la Comunità Mezzanota e la Banda Santa Cecilia con il concerto di Natale e il memorial del maestro Carmelo Gennaro che si terrà oggi alle ore 18,30 presso la Parrocchia S. Maria dei Giardini a S. Stefano Medio.

Manifestazione con libero accesso, organizzata dalla locale Banda e patrocinato dalla Anbima Sicilia, Associazione che raggruppa tutte le Bande musicali, vedrà l’esibizione della plurisecolare Banda e di elevati Artisti messinesi:

il Soprano SILVIA DI FALCO, il Baritono CHRISTIAN GRAVINA, il Tenore DAVIDE BENIGNO, il Violinista Prof GIOVANNI GENNARO e il Solista di tromba Prof GABRIELE ARIGO’.

Saranno eseguiti brani di: Verdi, Puccini, Rossini, Gastaldon, Lehar, Ponticelli, Revaux, Arditi, Kander, Morricone sotto la guida della elevata professionalità, saranno diretti dal maestro concertatore e direttore Antonio Gennaro.

Importante appuntamento, durante la serata, il Memorial del maestro Carmelo Gennaro che per oltre 50 anni è stato il Direttore della Banda Santa Cecilia. Grandi ed elevate le sue virtù artistiche e formative di educazione musicale che, ha visto tanti giovani indirizzarsi a queste attività e in molti casi proiettarsi in ruoli determinanti presso Teatri , Scuole e Bande Statali. Oltre che formatore musicale è stato un precursore nell’insegnamento nella formazione giovanile, quale educatore che, lo ha visto impegnato in tutta la provincia messinese quando l’Anbima Nazionale lo ha incaricato di creare delle scuole specifiche. Per tanti giovani è stato tra l’altro, Padre, nei quali ha ispirato veri sentimenti di coesione sociale e culturale.

Durante la serata saranno conferiti dei riconoscimenti, tra cui alla memoria di;

Giovanni Lombardo, attento Allievo e divenuto Maestro, scomparso giovanissimo che sotto la guida del maestro Gennaro, ha saputo cogliere e sviluppare le migliori capacità artistiche-musicali divenendo per breve tempo anche Maestro di altre Bande Musicali della Provincia.

Giacomo Manganaro, cresciuto e formatosi nella Banda Santa Cecilia, nel tempo trasferitosi a Milano per motivi di lavoro, ha mantenuto vivo e costante il suo legame con il M° Gennaro con la locale realtà musicale e in modo particolare con il proprio territorio.

Proprio appena sei mesi fa, è scomparso tragicamente in un incidente stradale sulla tangenziale, quando aveva programmato di essere presente alla locale festa paesana e unirsi alla sua amata realtà bandistica dalla quale non aveva mai reciso il rapporto.

Per loro come per tanti altri, il maestro Carmelo Gennaro è stato guida paterna, educatore rigido severo ma amabile formatore di vita.

Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento alle Emittenti in indirizzo, per lo spazio comunicativo che vorranno dedicarci, dando la possibilità a tanti di partecipare ad un momento di insieme e nell’ascolto della buona musica della Banda Santa Cecilia.