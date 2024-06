Old Rugby Messina, conclusa la seconda edizione del torneo internazionale

Premiato il lavoro di squadra della comunità rugbistica con l'amministrazione. Momenti conviviali in campo e nel centro storico di Messina

Uno dei valori imprescindibili del Rugby è il lavoro di squadra. Su questo principio, infatti, è stata organizzata la 2ª Edizione del Torneo Internazionale Old Rugby Messina dall’Old Rugby Messina 1980 e da tutta la comunità rugbistica messinese, con il supporto dell’Assessorato allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana, dell’Amministrazione Comunale della Città di Messina e di molti imprenditori locali.

La manifestazione si è svolta dal 7 al 9 giugno 2024 allo “Stadio Arturo Sciavicco” di Messina, nel pieno spirito e tradizione del Rugby. Hanno partecipato le squadre più prestigiose della Sicilia (Messina, Catania, Enna, Palermo e Siracusa), della Calabria (Cosenza), del Galles (Brecon RFC) e dell’Inghilterra (Topsham Rugby Old Boys).

“Per ovvie ragioni non sono potuti venire i giocatori dall’Ucraina come da programma – affermano il presidente Danilo Grillo e il vicepresidente Vincenzo Ciraolo – ma continuiamo ad essere gemellati con loro. Vogliamo specificare che la manifestazione mette al centro valori importanti, che poi sono gli stessi di questo meraviglioso sport, il rugby: il gioco di squadra, il rispetto dei ruoli e dell’avversario, l’amicizia, la lealtà, il sacrificio, la convivialità, l’unione. Si tratta di valori pienamente condivisi tra culture diverse, nonostante la storia e le tradizioni differenti dei nostri territori”.

La manifestazione ha previsto visite in città, incontri conviviali e intrattenimenti musicali, diventando rappresentativa in termini di sviluppo e promozione turistica del territorio messinese. Gli ospiti hanno visitato il centro storico, la Cattedrale, il Forte San Salvatore, il Museo Regionale e hanno concluso immergendosi nelle acque di Capo Peloro. Anche le serate trascorse insieme sono state momenti importanti di convivialità: buon cibo locale e musica dal vivo nel pieno spirito di squadra. Il Torneo vero e proprio è stato inaugurato nel primo pomeriggio di sabato 8 giugno dal componente del Direttivo Alessandro Sparacino ed è terminato con il classico terzo tempo.

Maglie celebrative e targhe ricordo

Nella giornata di sabato un omaggio doveroso da parte dell’Old Rugby Messina 1980 ASD e di tutta la comunità rugbistica messinese con la consegna delle maglie celebrative e delle targhe ricordo ai rappresentanti delle Amministrazioni Regionale e cittadina e a tutti i Presidenti delle squadre:

– Gianni Saraceno capitano Trinacria e presidente comitato regionale Fir;

– Luigi Leonetti capitano Mastini Old Rugby Cosenza;

– Alfonso Rajola capitano Old Cus Catania;

– Ignazio Basta più anziano in campo con 77 anni compiuti;

– Rich Williams capitano Topsham Old Rugby;

– Alan Taylor capitano Brecon Baa-Baas;

– Gareth Owens presidente Brecon Baa-Baas;

– Salvo Compagno presidente Palermo Old Rugby.