 Olimpiadi Internazionali della Chimica 2028 a Messina, incontro con Valditara

Olimpiadi Internazionali della Chimica 2028 a Messina, incontro con Valditara

Redazione

Olimpiadi Internazionali della Chimica 2028 a Messina, incontro con Valditara

giovedì 02 Luglio 2026 - 17:40

Il presidente della Società Chimica Italiana Luigi Mondello, accompagnato dal senatore Germanà, è stato ricevuto dal ministro dell'Istruzione

Il presidente della Società Chimica Italiana, il professore Luigi Mondello, è stato ricevuto al Ministero dell’Istruzione e del Merito dal ministro Giuseppe Valditara per un incontro dedicato alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, che nel 2028 si svolgeranno a Messina. All’incontro ha partecipato anche il Senatore messinese Nino Germanà.

Nel corso del colloquio è stato illustrato il valore dell’iniziativa, che porterà a Messina studenti, docenti, accompagnatori e delegazioni da tutto il mondo, rafforzando il ruolo dell’Italia nella promozione del sapere chimico tra le nuove generazioni.

Il ministro Valditara ha espresso apprezzamento per il progetto e per il lavoro della Società Chimica Italiana, confermando l’attenzione del Ministero verso il percorso organizzativo dell’evento.

Il presidente Mondello ha ringraziato il ministro Valditara per l’attenzione riservata all’iniziativa: “Ospitare le Olimpiadi della Chimica – ha sottolineato Mondello – è un riconoscimento importante per la comunità chimica italiana e un’opportunità preziosa per promuovere il talento, la formazione e la ricerca. Messina e la Sicilia saranno al centro di un grande appuntamento internazionale, capace di valorizzare il ruolo dell’Italia nel panorama scientifico e di avvicinare sempre più giovani alla chimica e alle discipline STEM”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
La pasta reale come si faceva una volta: viaggio nel “regno delle nocciole” di Lidia Calà Scarcione VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED