Olimpiadi Internazionali della Chimica 2028 a Messina, incontro con Valditara

Il presidente della Società Chimica Italiana Luigi Mondello, accompagnato dal senatore Germanà, è stato ricevuto dal ministro dell'Istruzione

Il presidente della Società Chimica Italiana, il professore Luigi Mondello, è stato ricevuto al Ministero dell’Istruzione e del Merito dal ministro Giuseppe Valditara per un incontro dedicato alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, che nel 2028 si svolgeranno a Messina. All’incontro ha partecipato anche il Senatore messinese Nino Germanà.

Nel corso del colloquio è stato illustrato il valore dell’iniziativa, che porterà a Messina studenti, docenti, accompagnatori e delegazioni da tutto il mondo, rafforzando il ruolo dell’Italia nella promozione del sapere chimico tra le nuove generazioni.

Il ministro Valditara ha espresso apprezzamento per il progetto e per il lavoro della Società Chimica Italiana, confermando l’attenzione del Ministero verso il percorso organizzativo dell’evento.

Il presidente Mondello ha ringraziato il ministro Valditara per l’attenzione riservata all’iniziativa: “Ospitare le Olimpiadi della Chimica – ha sottolineato Mondello – è un riconoscimento importante per la comunità chimica italiana e un’opportunità preziosa per promuovere il talento, la formazione e la ricerca. Messina e la Sicilia saranno al centro di un grande appuntamento internazionale, capace di valorizzare il ruolo dell’Italia nel panorama scientifico e di avvicinare sempre più giovani alla chimica e alle discipline STEM”.