 Omicidio di Fondo Saccà, sotto i fari il ruolo del terzo uomo

Omicidio di Fondo Saccà, sotto i fari il ruolo del terzo uomo

Alessandra Serio

Omicidio di Fondo Saccà, sotto i fari il ruolo del terzo uomo

Tag:

venerdì 24 Ottobre 2025 - 07:00

Entra nel vivo l'indagine tecnica per ricostruire i movimenti di tutti gli indagati, avviso di garanzia anche al terzo sospettato

Messina – C’è un terzo indagato per il giallo di fondo Saccà. Si tratta di un altro vicino di casa, Pietro Cannata, sospettato dagli investigatori di favoreggiamento dell’omicidio di Mario Molinaro. Il suo ruolo era emerso pochi giorni il ritrovamento del cadavere del 73enne nella sua abitazione di Maregrosso. Ora i fari degli inquirenti si sono accesi concretamente su di lui. Al terzo indagato è stato sequestrato un apparecchio cellullare che ora sarà esaminato dagli esperti della Polizia. All’uomo è stato quindi notificato l’atto di garanzia per permettergli di partecipare con un consulente all’accertamento tecnico.

Due indagati per favoreggiamento

E’ il secondo indagato che la Procura ha iscritto nel registro per favoreggiamento, dopo Mario Orefice. Anche sul 76enne, difeso dall’avvocato Giovanni Calamoneri, aleggiano sospetti che non abbia detto tutto quello che sa alla Squadra Mobile, che lavora per fare luce sul caso.

Gli accertamenti chiave

Gli accertamenti tecnici sono la chiave per risolvere questo giallo: saranno infatti i tracciati dei cellulari, incrociati con i dati ricavati dall’autopsia sul corpo della vittima per stabilire causa e orario della morte, a fare luce su quelli che sono gli aspetti ancora in ombra. A che ora è morto Molinaro e chi c’era con lui in casa in quel momento. Il 73enne è stato trovato senza vita la mattina del 27 settembre scorso, con un tubo di gomma avvolto intorno al collo. A dare l’allarme è stato il vicino che ha raccontato di aver aperto la porta e averlo trovato steso a terra.

Sospettato principale resta in carcere

Intanto resta in carcere Maurizio Salvatore Gravagna. Anche il Tribunale del Riesame conferma l’arresto in carcere, disposto dal Gip Eugenio Fiorentino dopo l’interrogatorio di garanzia. Il giudice aveva detto no alla richiesta del difensore, l’avvocato Antonio Centorrino, di disporre una misura meno afflittiva del penitenziario per permettere al 63enne di continuare le cure.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
“Carta Dedicata a Te 2025”: 5.516 assegnate al Comune di Messina, ecco la graduatoria
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED