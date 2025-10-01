 Giallo di Fondo Saccà, sospettato resta in carcere

Giallo di Fondo Saccà, sospettato resta in carcere

Alessandra Serio

Giallo di Fondo Saccà, sospettato resta in carcere

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 17:36

Confermato l'arresto in cella per il 63enne fermato per la morte di Molinaro

MESSINA – Resta in carcere Maurizio Salvatore Gravagna, il 63enne fermato per l’omicidio di Mario Molinaro a Fondo Saccà. Il giudice Eugenio Fiorentino ha convalidato il provvedimento ed emesso l’ordinanza che ne dispone la custodia cautelare in carcere dopo averlo interrogato in mattinata al penitenziario di Gazzi. In 13 pagine, il Gip Fiorentino spiega perché l’uomo deve rimanere in cella.

Sospettato infermo di mente?

No quindi all’istanza dell’avvocato Antonio Centorrino, difensore dell’umo, che aveva chiesto una misura cautelare meno afflittiva, anche in ragione delle condizioni dell’indagato, in passato più volte trattato per problemi psichiatrici.

L’uomo, che all’interrogatorio di oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, era già stato ascoltato dagli investigatori e si era dichiarato innocente, ricostruendo i suoi movimenti tra venerdì e sabato, quando Molinaro è stato trovato morto nel suo appartamento, con un tubo di gomma intorno al collo.

Gli indizi che portano al delitto

La sua versione sembra non convincere gli inquirenti. Contro di lui, secondo la PM Giorgia Spiri, ci sono i primi accertamenti della Squadra Mobile, che hanno portato al coinvolgimento di Gravagna nel caso a poche ore dal ritrovamento del cadavere. Indizi contro di lui sono anche le testimonianze raccolto a caldo dagli investigatori e i primi risultati medico legali, che collocano l’orario della morte in un orario a cavallo tra venerdì e sabato.

Il difensore pianifica ora i prossimi passaggi e l’eventuale ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la liberazione del suo assistito. Intanto vanno avanti le indagini della Polizia, mentre ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Molinaro. Top secret al momento le conclusioni dell’esame svolto dal professor Cristoforo Pomara. Non è escluso però che proprio dai rilievi scientifici siano arrivati gli indizi chiave contro il presunto colpevole. Al vaglio anche il ruolo del secondo indagato, il vicino di casa che ha chiamato la Polizia sabato mattina, trovando il corpo senza vita di Molinaro. Nasconde qualcosa agli investigatori? Per lui al momento l’ipotesi è di favoreggiamento. E’ difeso dall’avvocato Giovanni Calamoneri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina Street Food Fest, riparte il viaggio fra le 50 casette del gusto VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED