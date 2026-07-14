Ondata di caldo, il Comune di Messina invita i cittadini alla massima prudenza

L'appello del sindaco Basile con le raccomandazioni: "Fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili"

A seguito della nota diramata ieri dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale viene comunicata la previsione di una straordinaria ondata di caldo che interesserà l’intero territorio cittadino da domani, mercoledì 15, fino a domenica 19 luglio, l’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti e responsabili.

Sono previste condizioni di forte disagio termico, con temperature percepite ben oltre i 35°C e livelli elevati di afa. Per tale ragione, si raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, ai soggetti fragili, ai bambini e a coloro che presentano patologie croniche, categorie maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature. Il Comune garantirà un costante monitoraggio dell’evoluzione della situazione, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e con i Servizi Sociali, nell’ambito delle attività previste dal Piano Emergenza Caldo.

Basile: “Prestare attenzione alle persone vulnerabili”

Il sindaco Federico Basile invita la cittadinanza alla massima collaborazione: “Di fronte a un’ondata di calore così intensa è fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’Amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio costante della situazione e nel coordinamento con tutti gli organismi competenti, ma la collaborazione dei cittadini è indispensabile per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute della comunità”.

Il Comune raccomanda di:

sospendere le attività all’aperto maggiormente esposte al rischio e, in ogni caso, evitare la permanenza all’esterno nelle ore più calde della giornata;

per le persone fragili, privilegiare la permanenza in ambienti climatizzati durante le ore di maggiore criticità;

idratarsi frequentemente, evitare l’attività fisica nelle fasce orarie più calde, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare attenzione anche agli animali domestici, evitando di lasciarli in auto o in luoghi esposti direttamente al sole;

mettere in sicurezza beni, materiali, attrezzature e mezzi presenti in aree maggiormente esposte al rischio di incendio;

segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza al numero unico 112; per gli incendi contattare il 115 (Vigili del Fuoco) o il 1515 (Carabinieri Forestali); per informazioni e assistenza sulle ondate di calore è attivo il numero 1500.

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