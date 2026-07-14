“Taormina Sea Line”, collegamento estivo tra la stazione Fs e le località costiere

In servizio la nuova linea di Asm che arriva fino a Letojanni

TAORMINA – E’ stato attivato il servizio di linea comprensoriale Stazione ferroviaria Taormina Giardini – Isolabella – Mazzeo – Letojanni. Il nuovo servizio di Tpl, denominato “Taormina Sea Line”, garantirà un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria Taormina-Giardini e la zona costiera delle località a mare di Taormina (Isolabella-Mazzarò-Spisone-Mazzeo) fino a Letojanni, con capolinea in piazza Corrado Cagli e sarà operativo per tutto il periodo estivo.

La presentazione del nuovo servizio nel piazzale del parcheggio Lumbi, alla presenza del sindaco di Taormina Cateno De Luca, del presidente di ASM Giuseppe Campagna e del gestore del servizio trasporti di ASM Carmelo Zaccone.

Il servizio sarà effettuato con autobus completamente elettrici Karsan di ultima generazione, equipaggiati con tecnologia BMW per il sistema di batterie e con un avanzato sistema di gestione dell’energia, in grado di garantire elevati standard di efficienza, affidabilità e autonomia. I mezzi sono inoltre dotati di pianale ribassato per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta, prese USB a bordo e assicurano un’esperienza di viaggio silenziosa e confortevole, coniugando innovazione, qualità del servizio e sostenibilità ambientale.

Nello specifico, la prima corsa partirà dalla stazione ferroviaria Taormina-Giardini alle ore 08:20 e le successive corse avranno cadenza ogni ora fino alle ore 19:20, mentre la prima corsa da Letojanni (piazza Corrado Cagli) sarà alle ore 08:45, con cadenza oraria fino alle ore 19:45.

Nelle prossime settimane sulla base dei test che si effettueranno nei promessi giorni, circa i tempi di percorrenza, il servizio sarà implementato e la frequenza sarà di 30 minuti tra una corsa e l’altra.

L’istituzione della nuova linea permetterà spostamenti più agevoli soprattutto per i turisti e i vacanzieri che arrivano alla stazione ferroviaria e che da qui potranno raggiungere le spiagge, offrendo un collegamento rapido e continuo.

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni compresi i festivi. Il costo del biglietto è di € 2.00, mentre per i residenti a Taormina e nei comuni del comprensorio di Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e Gaggi è di € 1.50.