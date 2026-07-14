 "La sala della Casa del Cinema sia intitolata a Ninni Panzera"

“La sala della Casa del Cinema sia intitolata a Ninni Panzera”

Gianluca Santisi

“La sala della Casa del Cinema sia intitolata a Ninni Panzera”

martedì 14 Luglio 2026 - 19:30

L'assessore regionale Elvira Amata presenterà la proposta alla Fondazione Taormina Arte Sicilia: "Doveroso che la sua memoria continui a vivere in uno spazio che ha fortemente voluto"

L’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata, ha annunciato l’intenzione di chiedere alla Fondazione Taormina Arte Sicilia di intitolare a Ninni Panzera la sala cinematografica della Casa del Cinema di Taormina, uno spazio fortemente voluto dallo stesso Panzera e strettamente legato alla sua visione culturale. L’avvocato messinese è morto sabato scorso al Policlinico dove era ricoverato in seguito ad un improvviso malore. Ieri l’ultimo commosso saluto al Duomo.

“Ritengo doveroso – ha dichiarato l’assessore Amata – che la memoria di Ninni Panzera continui a vivere in uno dei luoghi che più di ogni altro raccontano il suo impegno per Taormina Arte e per la cultura siciliana. Per questo chiederò alla Fondazione Taormina Arte Sicilia di intitolare a lui la sala cinematografica della Casa del Cinema. Un gesto di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita alla crescita della Fondazione, contribuendo a renderla un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale”.

“Ninni Panzera – ha concluso l’assessore Amata – ha saputo interpretare il proprio ruolo con competenza, passione e lungimiranza, lasciando un’eredità che appartiene non soltanto a Taormina Arte, ma all’intera Sicilia. Intitolargli uno spazio simbolico come la sala della Casa del Cinema rappresenterebbe il modo migliore per custodirne il ricordo e trasmetterne il valore nel tempo”.

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