Operazione rail safe day della Polizia di Stato, controlli anche a Messina - Tempostretto

Elevate sanzioni per violazioni al codice della strada e danneggiamento della barriera di un passaggio a livello

MESSINA – 780 persone controllate, 3 sanzioni elevate, 111 siti ferroviari ispezionati di cui 92 stazioni, 95 operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia impegnati nella dodicesima giornata dell’operazione “Rail Safe Day”. I controlli straordinari si sono svolti nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, per contrastare i comportamenti scorretti e l’indebita presenza, in ambito ferroviario, di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti. Nel corso dei controlli a Messina sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della strada; a Taormina elevata sanzione per danneggiamento della barriera di un passaggio a livello.