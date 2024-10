Ordine dei medici, Giacomo Caudo resta presidente: la nuova vice sarà Daniela Sapienza

La docente di Medicina legale è una new entry. Confermati anche Rotondo, Sottile e Renzo

MESSINA – L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha aggiornato il proprio organigramma in vista del prossimo quadriennio, che andrà dal 2025 al 2028. Alla guida resterà ancora il presidente Giacomo Caudo, riconfermato dopo le elezioni con la vittoria della lista “Innovare sempre”. Diverse le conferme, ma anche le new entry. A cominciare da Daniela Sapienza, docente di Medicina legale all’Unime, che sarà la nuova vicepresidente. Conferme per Salvatore Rotondo nella veste di segretario, Fabrizio Sottile in quelle di tesoriere, e Giuseppe Renzo, presidente della CAO (commissione albo odontoiatri).

Il nuovo consiglio direttivo sarà poi composto da Barbagiovanni Tito, Campisi Antonino, Di Bella Gianluca, Genitori Giovanna, Giardina Claudio, Inferrera Santi, Lembo Aurelio, Leonardi Stefano, Quattrone Giancarlo, Salpietro Damiano Carmelo e Zagami Giuseppe. Per il Collegio revisori dei conti: D’Angelo Antonio, Giorgianni Concetto e Cincotta Gaetano (supplente). Rieletti anche gli altri componenti della CAO: Lo Giudice Giuseppe, Rizzo David, Spatari Antonio e Tedesco Michele.