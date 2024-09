Orlandina Volley e La Saracena si affidano in regia a Bernardi e Gugliuzza

Le due squadre nebroidee annunciano due palleggiatrici per la prossima Serie B2 femminile

Proseguono gli annunci per Orlandina Volley e La Saracena Volley, le due squadre tirrenico-nebroidee militano nel campionato di pallavolo femminile di B2 femminile e daranno vita ad avvincenti derby nel girone L. Per l’Orlandina la giovane palleggiatrice Mariachiara Bernardi, classe 2005 e alta 183 cm, è il primo annuncio della stagione, la formazione si è spostate recentemente al PalValenti sul Lungomare Andrea Doria, il palazzetto ospiterà le gare interne dell’Orlandina Volley. Mentre per La Saracena Volley, dopo l’ingaggio del libero Francesca Parisi e le conferme del capitano Desy Tumeo e della centrale Agnese Prinzivalli, il quarto annuncio è l’arrivo di Silviga Gugliuzza, ex della Stefanese Volley con cui ha vinto lo scorso torneo di serie C.

La giovane Bernardi all’Orlandina Volley

Nativa di Bassano del Grappa (Vicenza), Mariachiara Bernardi compirà 19 anni il prossimo 27 ottobre, ma nonostante la giovane età vanta già un curriculum notevole. È proprio nella sua città che comincia la trafila delle giovanili, nella Bassano Volley, prima di spostarsi a Treviso nella Ezzelina Carinatese, dove fa il suo esordio in Serie B2 a soli 15 anni. Poi le esperienze al sud Italia, prima in Calabria, a Torretta (Crotone), e poi a Monopoli (Bari), sempre in Serie B2.

La regista veneta ha incontrato perfettamente la filosofia della società paladina, sempre alla ricerca di profili giovani e ambiziosi nella vita e nello sport, come dimostrano le sue prime parole da giocatrice dell’Orlandina Volley: “Sono molto contenta di aver cominciato questa nuova avventura. Già dalla prima telefonata della dirigenza ho capito di interfacciarmi con persone preparate e determinate. È anche per questo che non ho esitato ad accettare. Mi hanno entusiasmato le idee e mi ha affascinato l’importante progetto che si sta costruendo qui a Capo d’Orlando. Il Mister ha riposto in me grande fiducia – continua la neo alzatrice biancoazzurra –, farò di tutto per ripagarla. Ho grandi ambizioni e mi impegnerò al massimo per crescere e migliorare ancora durante questa stagione. Sono sicura che quest’anno raggiungeremo grandi obiettivi. Di certo ci proveremo con tutte noi stesse”.

“Mariachiara è una giovane palleggiatrice dal talento cristallino e con un’ottima visione del gioco – dichiara Mister Valmi Fontanot -, sono molto felice che faccia parte della nostra squadra. L’abbiamo fortemente voluta a Capo d’Orlando, e proprio attorno a lei vorremmo costruire l’ossatura dell’ambizioso progetto che abbiamo appena avviato”.

La Saracena Volley si affida a Gugliuzza

Cambio in regia per La Saracena Volley. La società tirrenico-nebroidea rende noto di aver ingaggiato la palleggiatrice Silvia Gugliuzza, classe 1997, 171 cm. Si tratta della seconda new entry, dopo il libero Francesca Parisi, e si aggiunge alle già confermate Desy Tumeo e Agnese Prinzivalli.

Nativa di Palermo, Silvia ha iniziato la sua carriera pallavolistica nelle giovanili della Kepha Cefalù dove ha esordito in B2 nella stagione 2012-13. Negli anni successivi, sempre a Cefelù, la nuova regista de La Saracena ha la possibilità di maturare esperienza preziosa nei campionati di D e C. Nella stagione 2017-18 il passaggio alla Stefanese Volley in serie C. Dopo alcuni anni di lontananza, nella scorsa annata il ritorno nella città della ceramica per vincere il massimo torneo regionale e riportare la Stefanese in un campionato nazionale.

Le prime parole di Gugliuzza: “Sono molto contenta di far parte del progetto de La Saracena Volley. Essere parte di questa squadra rappresenta per me un’opportunità unica e stimolante. Sono entusiasta di poter contribuire al successo e alla crescita di questa realtà. Il mio impegno e la mia dedizione saranno sempre orientati a supportare i valori e gli obiettivi de La Saracena Volley, della Stefanese Volley e del Progetto Volley Sant’Agata, le tre società che hanno voluto una partnership importante per valorizzare lo sport e la pallavolo nel territorio. Grata per la fiducia e pronta a dare il massimo”.

Così il presidente Luca Leone: “Silvia è un elemento di grande affidabilità umana e professionale. Quando il ds Luca Martino ci ha proposto di puntare su di lei, abbiamo deciso senza nessuna esitazione e devo dire che il suo entusiasmo nell’accettare l’offerta mi ha subito confermato la bontà della scelta”.

