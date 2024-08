Orto Liuzzo, la strada è troppo piccola e la viabilità è un problema

Ogni estate si ripropone lo stesso problema di viabilità. Intanto un progetto di ampliamento della strada di accesso a Orto Liuzzo è ancora avvolto nelle nebbie

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Problemi di viabilità a Orto Liuzzo. Non esistono le minime condizioni di sicurezza.Intanto un progetto di ampliamento della strada attende da un’eternità”.

L’ampliamento della strada di accesso aspetta da ben 27 anni

A Orto Liuzzo ogni estate si ripropone la stessa questione: la viabilità è troppo angusta e non regge il peso dei villeggianti che nella bella stagione affollano il villaggio. E così aumentano a dismisura i disagi anche per i residenti. Il paradosso è che ben ventisette anni fa venne affidato un progetto di ampliamento della strada di accesso. Da allora, per motivazioni varie, non si è ancora visto nulla. Come ha dichiarato l’estate scorsa l’assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, riferendosi anche a Rodia e Santo Saba, “il problema è soprattutto di sicurezza: in caso di calamità questi villaggi diventerebbero trappole per topi”.