Ospedale Papardo, Neurochirurgia prima in Sicilia. Gli interventi col supporto della robotica

Per volumi di pazienti trattati e degenza media. Con l'utilizzo dei robot, elevata efficacia nel trattamento della patologia degenerativa e traumatica della colonna vertebrale

Prima neurochirurgia in Sicilia (per volumi di pazienti trattati e degenza media) e seconda per l’applicazione di chirurgia robotica. La Chirurgia Toracica dell’ospedale Papardo ha recentemente effettuato con successo un delicato intervento di riparazione tracheale con apposizione di flap muscolare.

L’utilizzo del Robot Excelsius Egps e poi il Robot Mazor X ha conferito un’elevata efficacia nel trattamento della patologia degenerativa e traumatica della colonna vertebrale.

L’esoscopio

Attraverso l’utilizzo dell’esoscopio, inoltre, la neurochirurgia si è distinta per il trattamento della patologia oncologica cerebrale e spinale.

Oggi in Italia solo 20 centri sono dotati di esoscopio intraoperatorio, una nuova tecnologia che permette notevoli vantaggi nella resezione microchirurgica delle neoplasie cerebrali e spinali.