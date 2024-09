Ospedale Piemonte, pronto soccorso chiuso per 10 giorni

Dalla mezzanotte di oggi lavori agli impianti

MESSINA – Dalla mezzanotte del 13 settembre alla mezzanotte del 23 settembre il pronto soccorso dell’ospedale Piemonte sarà chiuso per l’esecuzione di improcrastinabili lavori di manutenzione, al fine di migliorare gli standard qualitativi. Riguarderanno prevalentemente opere di adeguamento sia degli impianti che strutturali.

“Continuità assistenziale a Papardo e Policlinico”

L’Irccs di Messina comunica che “gli interventi programmati consentiranno di incrementare gli standard di qualità per gli operatori e per l’assistenza fornita ai pazienti. Da diverse settimane, in sinergia con le direzioni strategiche di Asp, Policlinico e Papardo, si è lavorato alla stesura di un piano operativo emergenziale che garantirà all’utenza continuità assistenziale verso gli altri pronto soccorso cittadini”.