Otto messinesi in Parlamento, 3 new entry e 5 veterani - Tempostretto

Bucalo, Calderone, Floridia, Gallo, Germanà, Musolino, Raffa, Siracusano

MESSINA – Elezioni politiche tra novità e ritorni. Non è solo il giorno del trionfo degli assessori Francesco Gallo e Dafne Musolino. Oltre ai due vincitori nel collegio messinese uninominale, con “Sud chiama Nord” di De Luca, e della vittoria di Tommaso Calderone (Forza Italia) a Barcellona, per il centrodestra, altri cinque vengono eletti grazie al proporzionale. La sottosegretaria Barbara Floridia, Movimento Cinquestelle, presente nel listone del leader Conte, ritorna in Senato assieme a Nino Germanà (Lega) ed Ella Bucalo, Fratelli d’Italia.

Altre due parlamentari che tornano alla Camera sono Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia eletta nel collegio di Catania, e Angela Raffa, M5S, eletta a Messina, sempre al proporzionale. Le uniche novità sono dunque Gallo, Musolino e Calderone, ques’ultimo già deputato regionale.

Articoli correlati