Palasport di Furci, "ultimo" sopralluogo di Francilia. Il tecnico Prestipino: voto 10". VIDEO - Tempostretto

La soddisfazione del sindaco nella relazione di fine mandato. l'allenatore dell'Amando Volley S. Teresa (serie B1) Prestipino tesse le lodi: "Si possono giocare anche gare di A2. Ottimo lavoro, dalle tribune agli spogliatoi, all'infermeria". Ora bisogna pensare alla gestione

di Carmelo Caspanello (montaggio Matteo Arrigo)

FURCI – Mancano solo gli ultimi dettagli ed il palasport di Furci potrà essere messo a disposizione non solo della cittadina di Furci bensì dell’intero comprensorio, come ama sottolineare il sindaco Matteo Francilia che insieme al consigliere comunale Giuseppe Lo Po (ingegnere di professione) ha seguito l’iter che ha portato al recupero dell’impianto. L’intervento di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza sono stati realizzati grazie al finanziamento da 399mila 600 euro del Coni e al mutuo da 56mila 800 euro acceso con il Credito sportivo. I lavori (eseguiti dalla ditta Di Natale di S. Alessio) sono slittati in quanto si è resa necessaria una variante al progetto originario necessaria per adeguare le rampe di accesso per una migliore fruibilità dei diversamente abili, che non ha comportato spese aggiuntive. Il Palazzetto sarà anche dotato di un impianto di videosorveglianza sull’area interna ed esterna. Ieri l’ultimo sopralluogo del primo cittadino, soddisfatto per il risultato raggiunto. “Qui tutto era in abbandono – ha spiega Matteo Francilia – addirittura vi erano anche delle pecore che pascolavano nelle adiacenze e dentro la struttura. Quest’opera sarà messa a disposizione delle tante eccellenze che esistono nel nostro territorio: dal judo al volley, alla boxe e così via. Bisognerà pensare alla gestione, le idee non mancano e sarà fatto a tempo debito”. Tempostretto ha chiesto un parere tecnico all’allenatore dell’Amando Volley (squadra femminile che milita in serie B1 ed in corsa per i play-off) sull’impianto. “E’ un palazzetto da 10 – afferma senza mezzi termini Prestipino – dal terreno di gioco, agli spalti che garantiscono un’ottima visuale per finire agli spogliatoi, molto ampi e all’infermeria. Ho girato parecchio, anche in città importanti – prosegue il tecnico – e vi posso assicurare che parliamo di un ottimo impianto che può anche ospitare gare di serie A2 per quanto riguarda la pallavolo”.